Un Sommet mondial en juillet à Genève pour contrôler l’essor de l’IA autonome (UIT)

Une nouvelle vague d’IA autonome, capable de raisonner, d’agir de manière indépendante et d’évoluer à une vitesse sans précédent, est en train de façonner rapidement le paysage technologique. L’essor de « l’IA agentique » et de modèles d’IA puissants et peu coûteux rend l’intelligence artificielle moins chère, plus largement disponible et potentiellement plus économe en énergie, mais aussi plus difficile à réglementer, relève l’UIT dans un communiqué. Alors que certains dirigeants d’entreprises de premier plan prédisent l’apparition d’une IA de niveau humain d’ici deux à trois ans, les inquiétudes se multiplient quant aux risques pour la sécurité, à l’affaiblissement des garde-fous et au défi de la gouvernance responsable, souligne cette agence des Nations Unies pour les technologies numériques.

Ces questions urgentes seront au cœur du Sommet mondial AI for Good 2025, la principale plateforme des Nations Unies pour faire progresser l’IA au service du développement durable.

Ce rassemblement élargi de quatre jours présentera également les progrès réalisés en matière de robotique avancée, de mobilité autonome, d’informatique quantique, d’IA dans l’espace et d’interfaces cerveau-ordinateur. Organisé par l’UIT, l’objectif d’AI for Good est d’identifier les applications fiables de l’IA, de développer les compétences et les normes en matière d’IA et de renforcer le dialogue mondial sur la gouvernance de l’IA pour le développement durable.

Lors du Sommet mondial AI for Good 2025, d’éminents experts issus des gouvernements, de l’industrie, du monde universitaire, de la société civile et de l’ONU exploreront la manière dont l’IA remodèle notre monde, en s’attaquant à des défis urgents tels que la sécurité, l’emploi, la durabilité, la confidentialité, la gouvernance et ses impacts sociétaux et économiques plus larges.