Un Boeing 787 d’Air India s’écrase au décollage: 241 victimes sont à déplorer

On déplore 241 victimes à bord, incluant passagers et membres d’équipage, ont perdu la vie. On compte parmi les passagers 169 ressortissants indiens, 53 britanniques, 7 portugais et 1 canadien. Seul un passager a survécu. Des images vidéo montrent l’avion en détresse, suivi d’une détonation et de débris tombant sur des habitations.

L’accident a eu lieu dans un quartier résidentiel d’Ahmedabad, entraînant de graves dégâts aux infrastructures locales. L’aéroport d’Ahmedabad a été fermé temporairement pour permettre l’action des équipes de secours. Les restes de l’avion, comprenant un moteur et des morceaux de la fuselage, ont été découverts éparpillés sur le site de l’accident. Les responsables ont mobilisé des moyens pour faire face à la situation d’urgence et fournir de l’aide aux familles touchées.

Le modèle Boeing 787-8 Dreamliner, concerné par l’accident, a été déployé pour la première fois en 2011 par All Nippon Airways. Avant cet événement, il n’avait jamais été mêlé à un accident mortel. La commande de l’appareil VT-ANB par Air India a été passée en 2005, sa fabrication a eu lieu en 2010, mais la livraison n’est survenue qu’en 2014.

L’enquête sur les raisons précises de l’accident est actuellement en cours. Air India et Boeing ont affirmé qu’ils s’efforcent de rassembler plus d’informations et collaborent avec les autorités pour élucider les conditions de l’accident. Les marchés boursiers prévoient un recul des actions de Boeing.

Les réponses internationales ont été rapides, avec de nombreux pays et organisations présentant leurs condoléances. Une journée de deuil national a été proclamée par le président indien et le Premier ministre.