Tesla s’implante au Maroc

Basée à la Tour Crystal au sein de la Marina de Casablanca, cette nouvelle entité dispose d’un capital social de 27,5 millions de dirhams, divisé en 275.274 parts sociales de 100 dirhams chacune. L’objectif principal de Tesla Morocco est de développer des projets dans trois domaines clés : la mobilité électrique, l’énergie solaire et le stockage d’énergie, alignant ainsi ses ambitions avec les priorités stratégiques du Maroc en matière de transition énergétique.

La création de Tesla Morocco a été initiée par les entités néerlandaises du groupe, Tesla International B.V. et Tesla Motors Netherlands B.V., le 27 mai 2025. L’objet social de la filiale marocaine détaille un projet articulé autour de trois axes principaux. Premièrement, Tesla ambitionne de renforcer la mobilité électrique au Maroc, en s’appuyant sur son expertise dans la production de véhicules électriques et l’infrastructure de recharge. Deuxièmement, l’entreprise prévoit de développer des solutions d’énergie solaire en exploitant le potentiel considérable du Maroc en termes d’ensoleillement. Troisièmement, Tesla Morocco se concentrera sur le stockage d’énergie, une technologie cruciale dans le but de stabiliser les réseaux électriques et intégrer les énergies renouvelables de manière efficace.

Cette implantation s’inscrit dans un contexte où le Maroc cherche à devenir un hub régional pour la fabrication de batteries et le stockage d’énergie. En 2021, Tesla avait déjà annoncé son intention de privilégier la chimie des batteries au phosphate de fer lithium pour ses véhicules à autonomie standard, une technologie que le Maroc envisage de produire localement. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, avait précédemment indiqué que le pays était en négociation avec des firmes internationales, dont Tesla, pour la construction d’une grande usine dédiée à la production de batteries stationnaires pour le stockage d’énergie renouvelable et pour les véhicules électriques.

Sur le plan économique, l’installation de Tesla Morocco est attendue pour générer des opportunités d’emploi et stimuler l’industrie locale. La présence d’un géant comme Tesla devrait également attirer d’autres investisseurs dans le domaine des technologies vertes, contribuant ainsi à diversifier l’économie marocaine.