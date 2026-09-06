Ukraine-Russie: Zelensky exclut tout règlement territorial hors d’une rencontre entre présidents

Reçu à Kiev par les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner au lendemain de leur passage à Moscou, le président ukrainien a réaffirmé que seule une rencontre directe avec Vladimir Poutine pourrait trancher la question territoriale.

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Par Samir Amor

Zelensky reçoit les émissaires de Trump à Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accueilli dimanche à Kiev les deux émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, pour leur première visite officielle en Ukraine. Cette étape intervenait au lendemain de leur déplacement à Moscou, où ils s’étaient entretenus avec le président russe Vladimir Poutine. Des représentants de la France, du Royaume-Uni et de l’Allemagne chargés des questions de sécurité nationale se trouvaient également à Kiev avant cette rencontre.

Un règlement territorial réservé aux chefs d’État

À l’issue de ses premiers échanges avec la délégation américaine, Zelensky a soutenu que la question territoriale, au cœur du conflit avec la Russie, ne pouvait être tranchée qu’au niveau des présidents. « Je veux m’en tenir à ma position qui est que des questions aussi complexes ne peuvent être résolues qu’au niveau des dirigeants », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse. Le président ukrainien appelle de longue date à une rencontre directe avec Vladimir Poutine pour régler ce dossier, une option que le Kremlin refuse jusqu’à présent.

Une guerre qui pourrait se prolonger cet hiver

Zelensky a également nuancé l’optimisme affiché autour des discussions avec la délégation américaine. Il a indiqué que les équipes disposaient d’une « évaluation positive » des perspectives, tout en reconnaissant que la guerre avec la Russie « semble » devoir se poursuivre cet hiver, « pour l’instant ». Le président ukrainien a dit compter sur le soutien des partenaires européens dans cette hypothèse.

Les Américains appellent à des compromis

De son côté, l’émissaire américain Steve Witkoff a appelé Moscou et Kiev à faire des compromis pour trouver une issue à la guerre, qui oppose les deux pays depuis l’invasion russe de 2022. « Il faudra que les deux parties fassent des compromis et réduisent les divergences, et nous pensons disposer des éléments nécessaires pour y parvenir », a-t-il déclaré. Jared Kushner a de son côté indiqué espérer que ce premier déplacement en Ukraine ait permis de dégager « de nouvelles pistes » pour faire avancer les négociations.

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