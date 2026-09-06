L’émissaire américain Steve Witkoff a appelé la Russie et l’Ukraine à faire des concessions réciproques pour parvenir à une issue diplomatique, au lendemain de ses discussions à Moscou et au terme de ses premiers pourparlers à Kiev.

Ukraine-Russie: Witkoff appelle Moscou et Kiev à des « compromis » pour mettre fin à la guerre

Witkoff appelle à des concessions mutuelles

L’émissaire américain Steve Witkoff a affirmé dimanche que la Russie et l’Ukraine devaient toutes deux faire des concessions pour mettre fin à la guerre qui les oppose depuis l’invasion russe de 2022. « Il faudra que les deux parties fassent des compromis et réduisent les divergences, et nous pensons disposer des éléments nécessaires pour y parvenir », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Kiev, à l’issue de ses premières discussions officielles dans la capitale ukrainienne.

Un ton prudent mais volontariste

L’émissaire américain a reconnu la difficulté de l’exercice tout en affichant sa détermination. « C’est très difficile, mais nous sommes déterminés, nous nous en soucions et nous espérons que tout cela aboutira à une résolution diplomatique », a-t-il ajouté. Ces propos interviennent après le déplacement de Witkoff et de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, à Moscou la veille pour s’entretenir avec Vladimir Poutine.

Une visite à Kiev entourée de partenaires européens

Des représentants de la France, du Royaume-Uni et de l’Allemagne chargés des questions de sécurité nationale se trouvaient également à Kiev avant la rencontre entre Zelensky et les émissaires américains. Reçu par le président ukrainien à l’issue de ces échanges, Volodymyr Zelensky a de son côté réaffirmé que la question territoriale ne pourrait être tranchée qu’au niveau des chefs d’Etat, tout en évoquant la possibilité que la guerre se poursuive jusqu’à l’hiver prochain.