Transport aérien : le Maroc pleinement disposé à concrétiser les partenariats interarabes (Kayouh)

« L’intégration arabe dans le domaine du transport aérien n’est pas seulement un choix, mais une nécessité stratégique pour assurer la durabilité du secteur et renforcer sa compétitivité au niveau international », a dit M. Kayouh dans une allocution lue en son nom par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, à l’ouverture de la 58ème Assemblée Générale annuelle de l’AACO (Arab Air Carriers’ Organization – Organisation des transporteurs aériens arabes), tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Parallèlement, le ministre a relevé que le Maroc, sous les Hautes Orientations Royales, a accordé une importance majeure au développement du transport aérien et de la logistique, en tant que leviers essentiels de la croissance économique et vecteurs de développement durable.

Dans ce sens, a-t-il poursuivi, d’importants projets ont été mis en œuvre, notamment le développement des aéroports Mohammed V de Casablanca, Marrakech-Ménara et Rabat-Salé, accompagnés de la modernisation des infrastructures et des services logistiques, en plus de la promotion des investissements nationaux et étrangers dans ce domaine.

À travers ces projets, le Royaume vise à doubler sa capacité d’accueil de 40 à 80 millions de passagers par an, pour confirmer sa position de plateforme aérienne régionale de premier plan, a rappelé le ministre.

M. Kayouh est également revenu sur la stratégie ambitieuse qui a été mise en place pour renforcer la connectivité aérienne, améliorer la qualité des services et adopter les technologies modernes et la numérisation, garantissant ainsi la durabilité du secteur et le renforcement de sa compétitivité, tout en respectant les normes les plus élevées en matière de sécurité et de durabilité.

Par ailleurs, il a mis en lumière des défis auxquels font face les compagnies aériennes arabes actuellement, parmi lesquels figurent la volatilité des prix du carburant, les mutations économiques mondiales, la transition numérique, les exigences de durabilité environnementale, la réduction de l’empreinte carbone et une concurrence régionale et internationale de plus en plus accrue.

Pour le ministre, ces défis constituent de réelles opportunités pour renforcer les partenariats arabes et internationaux, développer les marchés et améliorer la qualité des services, dans l’objectif d’assurer la durabilité du secteur et d’accroître la capacité des compagnies aériennes arabes à rivaliser et à s’adapter aux évolutions économiques, technologiques et environnementales.

L’ouverture de l’AG de l’AACO s’est déroulée en présence notamment du Président-Directeur Général (PDG) de Royal Air Maroc (RAM), Hamid Addou et du Secrétaire Général de l’AACO, Abdul Wahab Teffaha, et du Directeur Général de l’Office national des Aéroports (ONDA), Adel El Fakir.

Au programme de cette AG, qui réunit plusieurs hauts responsables et experts des secteurs aéronautiques arabes et internationaux, dont les PDG des compagnies membres de l’AACO, des compagnies partenaires et des représentants des principaux constructeurs et fournisseurs, figure une table ronde de haut niveau consacrée aux tendances majeures et aux enjeux qui façonnent l’avenir du transport aérien.