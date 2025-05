Sous le leadership du Roi Mohammed VI, le Maroc a prouvé sa capacité à confronter les défis sécuritaires et consacrer la sécurité et la stabilité (Pdt d’Interpol)

Sous le leadership du Roi Mohammed VI, le Maroc a prouvé, grâce à ses institutions sécuritaires compétentes, sa capacité à faire face aux défis sécuritaires croissants et à consolider les fondements de la sécurité et de la stabilité, a affirmé, vendredi à El Jadida, le président l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Ahmed Naser Al-Raisi.

Intervenant à l’ouverture de la 6e édition des Journées portes ouvertes de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), qui se tient jusqu’au 21 mai, M. Al-Raisi a souligné que le système sécuritaire du Maroc est avancé, ajoutant que ses actions sont empreints d’efficacité, de professionnalisme et de respect des droits de l’homme.

Le responsable a souligné, à cet égard, que le Roi Mohammed VI ne cesse d’accorder une attention particulière au renforcement des efforts de sécurité au sein du Royaume, ainsi qu’aux niveaux régional et international.

Membre actif d’Interpol depuis près de sept décennies, le Maroc a joué un rôle charnière dans le soutien de nombreux projets et initiatives sécuritaires au niveau mondial, a noté M. Al-Raisi, ajoutant que les efforts du Royaume ont contribué au renforcement des mécanismes de coopération internationale en matière de sécurité, notamment dans la lutte contre les réseaux de trafic de migrants, d’êtres humains et de drogue, mais aussi en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

À cet égard, le président d’Interpol a estimé que le choix du préfet de police, Mohamed Dkhissi, en tant que vice-président d’Interpol pour l’Afrique témoigne de la confiance internationale croissante dans la compétence des responsables sécuritaires marocains, et reflète la position prestigieuse qu’occupent les services de sécurité du Royaume au plan international.

M. Al-Raisi a également salué les efforts et les préparatifs menés par le Maroc pour accueillir la 93e Assemblée générale d’Interpol à Marrakech, soulignant que cet événement majeur constitue l’aboutissement d’un long processus de développement de la sécurité nationale marocaine, fondée sur la modernisation, la réforme et la réhabilitation continues.

La 6e édition des JPO de la DGSN a été ouverte vendredi au Parc des Expositions Mohammed VI d’El Jadida, sous le thème: « Fiers de servir une nation millénaire et un trône glorieux ».

Cette édition témoigne de l’engagement indéfectible de la DGSN à consacrer les principes de proximité avec les citoyens et l’attachement ferme et résolu à moderniser et améliorer le service public de police et la qualité de ses prestations, conformément aux hautes orientations du Roi Mohammed VI.