La princesse Lalla Hasnaa inaugure le festival de Fès des musiques sacrées du monde

A son arrivée à la place historique « Bab Al Makina », Lalla Hasnaa a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Bensaid, l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis, M. Al Asri Saeed Aldhaheri, l’ambassadeur d’Italie, pays d’honneur du festival, M. Armando Barucco, l’Ambassadeur de la République du Sénégal, Mme Seynabou Dial, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan, M. Nazim Samadov, l’ambassadeur de de Türkiye, M. Mustafa Ilker Kiliç, l’ambassadeur du Sultanat d’Oman, M. Khalid Ben Salem Ben Ahmed Bamakhalif, et l’ambassadeur d’Espagne, M. Enrique Ojeda Vila.

La princesse a été également saluée par le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, M. Mouad Jamai, le président du Conseil de la région de Fès-Meknès, M. Abdelouahed El Ansari, le président du Conseil préfectoral de Fès, M. Hassan Tazi Chellal, le président du Conseil communal de Fès, M. Abdeslam El Bekkali, et le président du Conseil de la Commune Al Mechouar-Fès Jdid, M. Issam Filali Hamoz, ainso que par le président de la Fondation « Esprit de Fès », M. Abderrafia Zouitene, et la PDG de la Banque Centrale Populaire, Mme Naziha Belkeziz, et le Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion, M. Khalid Safir.

Par la suite, elle a suivi le concert d’ouverture qui, placé sous le signe « Renaissances, de la Nature au Sacré-Création », a offert une succession de fresques inspirés de la beauté du monde, de la multiplicité de ses expressions et de l’esthétisme d’une Afrique riche de sa diversité culturelle.

Dans une scénographie narrative et chorégraphique exceptionnelle, ce spectacle a mis en scène, en sons et en images, la thématique centrale de l’édition 2025, valorisant la notion de « Renaissance », telle une impulsion de renouveau culturel, spirituel et artistique dont le Maroc est un modèle.

Des dizaines d’artistes représentatifs de la programmation diversifiée du festival, se sont succédé devant les murailles historiques de Bab Al Makina, parmi lesquels les femmes de Mayotte (Îles Comores) qui perpétuent le rituel soufi du « Deba », l’ensemble soufi « Areej » du Sultanat d’Oman, et la Compagnie Méhansio de Côte d’Ivoire.

Il s’agit également des « Kassaïdes » mourides du Sénégal, des Tambours du Burundi, du « Sama » de Meknès, et du chant sacré de la renaissance, interprété par la mezzo-soprano et colorature Battista Acquaviva.

Au terme de ce concert inaugural, SAR Lalla Hasnaa a remis le « Prix jeunes talents-Esprit de Fès », organisé en partenariat avec la Fondation « Esprit de Fès », aux lauréats du conservatoire de musique de la capitale spirituelle du Royaume. Ainsi, les Prix du piano, du qanoun, du violon et du luth (oud) sont revenus respectivement à Imane Berrada, Hiba Azzegar, Zakaria Almoubakir et Saad Ghannami.

aA l’issue de cette manifestation grandiose, elle a posé pour une photo souvenir avec les artistes.

Le 28e Festival de Fès des musiques sacrées du monde rendra hommage à l’Afrique, un continent dont la jeunesse veille à préserver et à célébrer ses traditions millénaires, à la transmission de son héritage pour les générations futures contribuant ainsi à sa renaissance culturelle.