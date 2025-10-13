Sommet pour la paix en Egypte: signature d’un accord visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président américain Donald Trump, le président turc Recep Tayyip Erdogan et l’émir de l’État du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, ont signé, lundi, un accord visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

Cette signature intervient dans le cadre du « Sommet de Charm el-Cheikh pour la paix », visant à mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza, à renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient, et à ouvrir une nouvelle page de sécurité régionale.

« Le document va détailler les règles et les dispositions » du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et la suite du processus de paix, a déclaré Donald Trump en répétant par deux fois que « cela allait tenir », mais sans autre précision sur le texte.

« C’est un jour formidable pour le monde, c’est un jour formidable pour le Moyen-Orient », s’est félicité le président américain.

De son côté, le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a annoncé que son pays accueillerait une conférence sur la reconstruction de l’enclave palestinienne.

Ce sommet s’inscrit dans la vision du président américain pour la réalisation de la paix dans la région et dans ses efforts soutenus visant à mettre fin aux conflits à travers le monde.