Séisme en Turquie : le bilan fait état de 4.544 morts et de 26.725 blessés

Le bilan actualisé fait état de 4.544 morts et de 26.725 blessés, selon les données communiquées par l’Agence turque.

L’impact du tremblement de terre a atteint une superficie de 110 kilomètres carrés, d’après la même source, indiquant que 422 répliques ont été enregistrées.

Et de noter que 59.971 personnes ont participé aux efforts de recherche et de sauvetage, dont 3.251 venant de 65 pays.

L’Autorité turque a indiqué également que 4.764 véhicules (machinerie lourde, camions et grues) avaient été envoyés dans les zones touchées par le tremblement de terre pour les opérations de recherche et de sauvetage.

Le tremblement de terre, survenu lundi à 04H17 locales (01H17 GMT) à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres, a provoqué l’effondrement de plusieurs bâtiments dans les localités turques de “Kahramanmaraş”, “Gaziantep”, “Adana”, “Malatya”, “Diyarbakir”, “Sanliurfa” et “Osmaniye”.

Le séisme, qui a été ressenti au Liban et en Irak, a aussi touché plusieurs localités en Syrie, dont Alep, Idlib, Lattaquié et Hama, faisant au moins 1.800 morts et 3.500 blessés, selon les données préliminaires.

Des dizaines de répliques ont suivi, avant un nouveau séisme de magnitude 7,6 sur l’échelle de Richter, à 10H24 GMT, dans la localité de Kahramanmaraş.

Un nouveau séisme de magnitude 4,4 sur l’échelle de Richter (5,6 selon le Centre sismologique euro-méditerranéen) a été enregistré mardi à l’aube, au large de Hatay, dans le sud de la Turquie.

Le président turc, Recep Tayyeb Erdogan a décrété, mardi, l’état d’urgence pour une durée de trois mois dans les zones dévastées par le séisme.