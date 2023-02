Le Canada annonce une aide d’urgence de 10 millions dollars pour la Turquie et la Syrie

Le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, a indiqué que le gouvernement fédéral procédait à une évaluation des besoins d’aide supplémentaire sur le terrain et envisageait également de déployer l’équipe d’intervention en cas de catastrophe des Forces armées canadiennes, pour soutenir les opérations de sauvetage.

Le bilan du tremblement de terre de lundi dépasse les 6.200 morts et devrait s’alourdir à mesure que se poursuivent les opérations de recherche et de sauvetage.

Le puissant séisme de magnitude 7,8, qui a été suivi de fortes répliques, a détruit des milliers de bâtiments dans le sud-est de la Turquie et dans certaines régions de la Syrie.

Selon le vice-président turc, Fuat Oktay, plus de 8.000 personnes ont été extraites des décombres dans son pays jusqu’à présent, et quelque 380.000 se sont réfugiées dans des hôtels et des bâtiments gouvernementaux.