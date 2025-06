Salon du Bourget: le Maroc, bien positionné sur l’échiquier mondial de l’aéronautique » (ministre)

Le Maroc est aujourd’hui bien positionné sur l’échiquier mondial de l’aéronautique, a indiqué le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, en marge du Salon International de l’Aéronautique et l’Espace du Bourget, qui s’est ouvert lundi en banlieue parisienne.

Le Maroc est aujourd’hui bien positionné sur l’échiquier mondial de l’aéronautique, a déclaré à la MAP M. Mezzour, citant l’intérêt que suscite le secteur marocain de l’aéronautique auprès des opérateurs internationaux notamment en Asie, en Europe et aux Amériques.

M. Mezzour, qui fait partie de la délégation officielle représentant le Royaume à cette grand-messe de l’aviation mondiale (16-22 juin), a souligné, chiffres à l’appui, que l’industrie aéronautique marocaine a connu « un développement exceptionnel », représentant aujourd’hui plus de 25 milliards de dirhams d’exportations annuelles et employant plus de 25.000 compétences dans plus de 150 entreprises.

Et d’ajouter que cette attractivité, et ce potentiel de développement encore plus important avec des croissances à deux chiffres durant les dernières années, « sont le fruit de la vision du Roi Mohammed VI, qui a positionné notre pays dans tous les domaines, notamment dans le domaine industriel et aéronautique, parmi les pays qui sont les plus attractifs au monde ».

A l’instar des autres membres de la délégation marocaine, qui comprend aussi le Directeur Général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki, M. Mezzour a multiplié, dès le premier jour du Salon du Bourget, les rencontres professionnelles avec les grands acteurs de l’industrie aéronautique pour promouvoir les atouts du secteur aéronautique et les opportunités offertes et renforcer l’attractivité du Maroc auprès des professionnels du secteur.

« Nous avons une quinzaine de rencontres par jour avec de potentiels investisseurs et des investisseurs existants pour évaluer toutes les opportunités et les réaliser le plus vite possible », a-t-il dit, faisant remarquer que les startups marocaines sont aussi présentes en force avec des réunions qui « se tiennent pratiquement à toutes les tables, sur les deux niveaux du Pavillon Maroc, avec des investisseurs qui viennent s’engager ».

Le Pavillon Maroc, mis en place par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) en partenariat avec le Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS), accueille six entreprises marocaines, mettant en avant le savoir-faire et le dynamisme de l’industrie aéronautique nationale.

Avec près de 2.500 exposants, plus de 130.000 visiteurs professionnels et 322 délégations officielles, le Salon du Bourget constitue une vitrine mondiale des dernières innovations et des avancées technologiques dans l’industrie aéronautique.

Le Maroc y est représenté par une forte délégation d’officiels et de professionnels du secteur aéronautique national, comprenant également entre autres, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Karim Zidane, et le Directeur Général de l’AMDIE, Ali Seddiki.