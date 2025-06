Omar Hilale: l’engagement du Maroc contre le discours de haine est ferme et incontestable

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale a mis en exergue, lundi à New York, l’engagement incontestable et ferme du Maroc, sous le leadership du Roi Mohammed VI, en faveur des idéaux de paix et de coexistence pour lutter contre toute forme de haine.

M. Hilale s’exprimait lors d’un événement de haut niveau co-organisé par la Mission permanente du Maroc auprès des Nations Unies et le Bureau onusien de la prévention du génocide, en commémoration de la 4ème Journée internationale de lutte contre le discours de haine sous le thème « Lien entre discours de haine et intelligence artificielle ».

A cet égard, l’ambassadeur a rappelé un passage du message adressé par le Roi aux participants à la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, tenu en juin 2023, dans lequel le Souverain souligne: “le tableau morose d’un monde prenant acte de ce conflit des croyances ne doit pas occulter une réalité plus radieuse: les initiatives audacieuses qui cherchent à favoriser la communication et l’interaction entre les composantes de la communauté internationale et les adeptes des différentes confessions, contribuant à cultiver ainsi, auprès des unes et des autres, un esprit de tolérance, un climat d’entente: l’idéal du vivre-ensemble”.

M. Hilale a, par ailleurs, relevé que conformément aux hautes orientations royales, le Maroc a adopté une approche robuste et à plusieurs niveaux, alliant réglementation juridique, surveillance institutionnelle, alignement éthique, programmes éducatifs et déploiements techniques pour exploiter de manière responsable l’intelligence artificielle tout en préservant la vie privée, les droits de l’Homme et la confiance numérique afin de lutter contre les discours de haine.

L’ambassadeur a, en outre, mis en relief l’importance primordiale de la mise en œuvre effective de l’arsenal doctrinaire des Nations Unies destiné à promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel et à lutter contre les discours de haine, notamment le “Plan d’action de Rabat”, le “Plan d’action de Fès”, la “Stratégie et le Plan d’action des Nations Unies contre le discours de haine” et toutes les résolutions pertinentes sur le discours de haine, qui ont été adoptées par l’ONU à l’initiative du Royaume.

La commémoration de la journée internationale contre le discours de haine, intervient tel que proclamé par la résolution 75/309, adoptée à l’unanimité par l’ONU, en juillet 2021, à l’initiative du Maroc.

Cet événement a été marqué par le message du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres qui a insisté sur la nécessité de nouer des partenariats à tous les niveaux: entre les gouvernements, la société civile, les entreprises privées et les chefs religieux et communautaires, afin d’étouffer les voix de la haine.

“Nous devons opposer aux récits toxiques des messages positifs et donner aux gens les moyens de reconnaître, de rejeter et de combattre le discours de haine”, a-t-il dit.