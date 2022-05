Royaume-Uni: un rapport parlementaire qualifie de “désastre” l’évacuation de l’Afghanistan

La commission des affaires étrangères au Parlement évoque des “échecs systémiques” en matière de renseignement, de diplomatie et de planification, soulignant que la “mauvaise gestion” de l’évacuation, au moment où les talibans ont rapidement pris le contrôle du pays a “probablement coûté des vies”.

Le rapport dénonce notamment “l’absence totale de plan pour évacuer les Afghans qui ont soutenu la mission britannique dans le pays” sans être directement employés par Londres.

“Cette tragédie révèle un manque de sérieux dans la coordination, un manque de prise de décisions claires, un manque de leadership et un manque de responsabilité”, a déploré le président de la commission des Affaires étrangères, le député conservateur Tom Tugendhat.

Le rapport critique en particulier le “manque de système de priorisation solide” dans les évacuations. Cela a permis à une association de protection des animaux de passer devant et de quitter le pays avec chiens et chats quand nombre d’Afghans potentiellement menacés n’ont pas réussi à le faire, selon les députés. Enfin, le rapport préconise de rétablir dès que possible des liens diplomatiques avec les talibans au pouvoir à Kaboul, soulignant que les “tentatives d’isoler entièrement le nouveau régime ne peuvent que nuire au peuple afghan”.