Forum “Morocco-israel, Connect to Innovate” : 13 mémorandums d’entente signés

Initié conjointement par Start-Up Nation Central et Consensus Public Relations, ce Forum se veut un événement unique réunissant les leaders marocains et israéliens, des secteurs privés et publics, autour du thème de l’innovation technologique dans les domaines de l’agro-alimentaire, l’eau, la logistique, l’énergie et le développement durable.

La cérémonie inaugurale, a été marquée par la conclusion de 13 mémorandums d’entente (MoU) relatifs à l’élaboration de solutions innovantes, qui ont été signés par les parties marocaines et israéliennes pour renforcer les activités business to business (B2B) entre les opérateurs économiques et commerciaux des deux pays et celles qui unissent les entités gouvernementales.

Le premier objectif de cet événement serait de bâtir les fondations solides à des opportunités commerciales entre le Maroc et l’Etat d’Israël, de permettre aux entreprises des deux pays d’apporter une valeur ajoutée à ces secteurs, ainsi que d’explorer le potentiel en matière de création des emplois technologiques dans le Royaume.

Pour Avi Hasson, CEO de Start-Up Nation Central, le Maroc offre un cadre propice à l’innovation, grâce à la vision du Roi Mohammed VI, qui a permis l’élaboration d’un Nouveau Modèle de Développement plaçant la transformation au cœur de ses préoccupations.

“Aujourd’hui nous ressentons le désir de collaborer ensemble pour les bienfaits de nos deux pays pour transformer d’avantages nos économies et répondre aux défis communs qui nous guettent”, a-t-il déclaré, mettant en lumière le potentiel dont dispose le Maroc à travers son écosystème d’innovation.

Nous souhaitons sceller des liens forts entre les entreprises marocaines et israéliennes, car l’innovation nécessite d’abord une collaboration vaste et solide permettant l’interconnectivité entre les différents écosystèmes, a affirmé M. Hasson, ajoutant que les liens de coopération devraient s’établir à tous les niveaux des secteurs publics et privés des deux pays.

En outre, M. Hasson a également fait observer la volonté que manifestent les participants marocains pour échanger, apprendre et partager, appelant à la poursuite de cette vision favorable et à sa concrétisation à travers les travaux du forum qui permettront d’établir des fondations pour une action commune. “C’est une étape qui consacre les efforts continus de la diplomatie de l’innovation à travers laquelle nous aspirons à répondre aux enjeux communs des deux pays, en mettant à profit nos savoir-faire et notre technologie mutuels pour approfondir nos relations bilatérales”, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le Chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc, David Govrin, a qualifié l’événement d’unique et d’historique qui démontre la qualité des relations entre les deux pays, rappelant qu”’il s’agit de la plus grande conférence bilatérale que nous ayons jamais eu au Maroc”.

Ceci est une manifestation du développement des relations bilatérales dans tous leurs aspects, en particulier dans l’innovation, en tant que meilleur moyen de faire face aux défis de nos jours, a-t-il dit, ajoutant que ce forum est appelé à impliquer le secteur privé dans les efforts consentis par les deux gouvernements. L’importance et la force des relations maroco-israéliennes ne reposent pas seulement sur des intérêts économiques, mais aussi sur la culture et des valeurs partagées, a-t-il conclu.

L’événement a été marqué par le discours préenregistré du président israélien Isaac Herzog, et par la participation du Conseiller du Roi, André Azoulay, de la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour et du ministre du transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil.

L’événement se poursuivra jusqu’au 25 mai, avec des ateliers, des séances d’affaires, des rendez-vous business to business (B2B), des rencontres de networking. Organisation à but non lucratif, Start-Up Nation Central œuvre à promouvoir l’écosystème israélien de l’innovation dans le monde.