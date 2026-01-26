Rabat : Finissage de l’exposition « Marc Riboud & Bruno Barbey : Regards croisés »

Cet événement a été ponctué par un retour en images sur les moments forts de l’exposition, ainsi que par la présentation de son catalogue par les deux commissaires de l’exposition, Lorène Durret et Caroline Thiénot Barbey.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, s’est dit heureux de clore cette exposition qui a célébré le Maroc et sa beauté à travers le regard croisé de deux artistes de renom, mettant en avant le grand succès de cette exposition et sa prolongation qui traduit l’engouement et l’admiration qu’elle a suscitée auprès des visiteurs.

Pour sa part, la directrice du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, Nadia Sabri, a fait part de sa fierté d’accueillir une exposition de grande envergure, présentée durant plusieurs mois au public marocain, et accompagnée d’un riche programme parallèle comprenant notamment des ateliers pédagogiques, des conférences ainsi que des vernissages. Cette rencontre marque le fruit d’un travail de collaboration entre le Musée, le musée Guimet (le musée national des arts asiatiques de France) ainsi que les deux commissaires de l’exposition, a ajouté Mme Sabri.

De son côté, Mme Barbey a noté que le fait de concevoir une exposition de cette envergure suppose avant tout de se mettre à la place de l’artiste, de comprendre sa démarche, son regard et ses intentions, afin de traduire fidèlement son univers au public. Les deux photographes partagent plusieurs points en commun, a expliqué Mme Barbey, du fait qu’ils ont été témoins de faits marquants du XXe siècle.

De son côté, Mme Durret a indiqué avoir eu la chance de pouvoir choisir parmi l’ensemble du travail des artistes, en sélectionnant avec soin des photographies et des tirages afin de construire un parcours cohérent, ajoutant que ce choix a été guidé par la volonté de proposer une sélection fidèle à leur démarche artistique et équilibrée dans sa narration, permettant de restituer au public toute la richesse et la diversité de leur regard. « Ce qui est commun entre les deux artistes, c’est leur capacité à écrire une histoire et à raconter un événement à travers leurs œuvres », a relevé Mme Durret, également directrice de l’Association Les Amis de Marc Riboud.

Figure emblématique de la photographie humaniste, Marc Riboud (1923-2016) portait sur le monde un regard discret, empathique et profondément contemplatif. Passionné par l’Asie, il y a effectué plusieurs voyages, notamment en Chine entre 1957 et 2010, capturant la poésie des paysages et la subtilité des gestes. Ses images, souvent silencieuses, invitent à une forme d’introspection.

Bruno Barbey (1941-2020) était pionnier dans l’usage de la photographie couleur à des fins journalistiques. Natif de Berrechid, il a développé un style marqué par la lumière, les contrastes et la géométrie.

Les deux artistes ont noué une amitié profonde, nourrie par des passions communes, à savoir le désir de comprendre les grandes mutations du monde et une sensibilité partagée pour la beauté des formes et des lumières.

Cet évènement s’est achevé par une visite guidée de l’exposition menée par les deux commissaires, invitant le public à découvrir la richesse et la complicité de ce dialogue photographique. Il est à noter que l’exposition avait été présentée, pour la première fois au Maroc, en juillet 2025 au MMVI.