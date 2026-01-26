Kenya : la police en alerte après une attaque meurtrière attribuée à Al Shabab dans le nord-est

La police kenyane a annoncé lundi le renforcement des mesures de sécurité dans le nord-est du pays après la mort d’un chef local et d’un enseignant, tués lors d’une attaque attribuée aux militants d’Al Shabab dans la localité de Hulugho, près de la frontière avec la Somalie.

Dans un communiqué, le Service national de police a indiqué qu’une équipe de sécurité multi-agences était activement engagée dans la traque des assaillants, ajoutant que la zone a été totalement sécurisée afin de garantir la sécurité des habitants et de prévenir toute nouvelle attaque.

« Nous exhortons la population à rester calme et vigilante, et à coopérer avec les services de sécurité », a déclaré la police, affirmant que la protection des habitants de Hulugho et du comté de Garissa demeure une priorité absolue.

Le commissaire du comté de Garissa a, pour sa part, indiqué que les forces de sécurité intensifient leurs opérations dans la région afin de retrouver et d’interpeller les auteurs de l’attaque.

Selon des sources sécuritaires, les assaillants ont d’abord pris pour cible le chef local, qu’ils ont abattu sur place. Ils ont ensuite incendié son véhicule avant de se diriger vers l’enseignant, qu’ils ont ouvertement visé et tué à l’extérieur de son domicile.

