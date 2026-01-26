Kenya : la police en alerte après une attaque meurtrière attribuée à Al Shabab dans le nord-est

« Nous exhortons la population à rester calme et vigilante, et à coopérer avec les services de sécurité », a déclaré la police, affirmant que la protection des habitants de Hulugho et du comté de Garissa demeure une priorité absolue.

Le commissaire du comté de Garissa a, pour sa part, indiqué que les forces de sécurité intensifient leurs opérations dans la région afin de retrouver et d’interpeller les auteurs de l’attaque.

Selon des sources sécuritaires, les assaillants ont d’abord pris pour cible le chef local, qu’ils ont abattu sur place. Ils ont ensuite incendié son véhicule avant de se diriger vers l’enseignant, qu’ils ont ouvertement visé et tué à l’extérieur de son domicile.