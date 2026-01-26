Lula et Trump s’accordent sur une visite à Washington

Au cours de cet échange, Lula et Trump ont évoqué plusieurs questions d’actualité d’intérêt commun et discuté également des indicateurs économiques de leurs pays respectifs, lesquels laissent entrevoir des perspectives jugées favorables pour les deux économies.

Le président américain a estimé que la croissance économique des États-Unis et du Brésil était bénéfique pour l’ensemble de la région, selon la même source. Les deux dirigeants se sont également félicités de l’amélioration des relations bilatérales au cours des derniers mois, ayant permis la levée d’une part significative des droits de douane appliqués à certains produits brésiliens.

La coopération en matière de sécurité a aussi été abordée. Lula a réitéré une proposition, transmise en décembre au département d’État américain, visant à renforcer la collaboration dans la lutte contre le crime organisé, notamment en matière de blanchiment d’argent, de trafic d’armes, de gel des avoirs criminels et d’échange de données financières. Cette initiative a été favorablement accueillie par le président américain, note le communiqué.