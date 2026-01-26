Des soldats canadiens participent à un exercice militaire américain en Alaska

Les troupes canadiennes prennent part à une opération « de grande envergure » ayant pour but de préparer les membres des forces militaires à des opérations dans des environnements arctiques et subarctiques, selon l’ARC.

Le Canada avait également participé aux exercices Striking Bat à Fort Wainwright en 2024, ainsi qu’à Twentynine Palms, en Californie, en 2021. « Nous partageons un continent avec les Américains. Le défendre est beaucoup plus facile si nous le faisons ensemble », avait récemment affirmé la générale Jennie Carignan, chef d’état-major de la Défense canadienne.