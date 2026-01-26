Des soldats canadiens participent à un exercice militaire américain en Alaska

Des soldats canadiens prendront part à l’exercice militaire Striking Bat, organisé par les forces américaines sur leur base de Fort Wainwright, en Alaska, a indiqué l’Aviation royale canadienne (ARC).

En directInternational
Par
Six hélicoptères CH-146 Griffon de l’ARC participent à cet exercice, qui débutera mercredi, aux côtés de militaires de la Norvège, de l’Italie et de la Mongolie.

Les troupes canadiennes prennent part à une opération « de grande envergure » ayant pour but de préparer les membres des forces militaires à des opérations dans des environnements arctiques et subarctiques, selon l’ARC.

Le Canada avait également participé aux exercices Striking Bat à Fort Wainwright en 2024, ainsi qu’à Twentynine Palms, en Californie, en 2021. « Nous partageons un continent avec les Américains. Le défendre est beaucoup plus facile si nous le faisons ensemble », avait récemment affirmé la générale Jennie Carignan, chef d’état-major de la Défense canadienne.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite