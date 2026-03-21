Qatar Airways transfère une quinzaine de gros-porteurs vers le site de stockage de Teruel.

L’escalade du conflit au Moyen-Orient a contraint Qatar Airways à placer une partie importante de sa flotte en stockage de longue durée à Teruel, en Espagne, dès le 18 mars 2026. Cette mesure de précaution, dictée par la paralysie du hub de Doha, illustre une stratégie de préservation des actifs adoptée à des degrés divers par les autres transporteurs de la région.

L’aéroport de Teruel, situé dans la région d’Aragon en Espagne, enregistre depuis le mercredi 18 mars 2026 une arrivée massive d’appareils de Qatar Airways. Selon les données de suivi de vol, la compagnie basée à Doha a déjà déplacé au moins 15 gros-porteurs vers ce site spécialisé dans le stockage et la maintenance. La flotte transférée comprend des Airbus A330, des A350 et le fleuron de la compagnie, l’Airbus A380. Un exemplaire de ce « Superjumbo », immobilisé à Londres-Heathrow depuis fin février, a rejoint le site espagnol ce vendredi.

Les raisons de ce déploiement massif sont triples :

Sécurisation des actifs : L’intensification des menaces de missiles et de drones dans le Golfe fait peser un risque physique sur les appareils stationnés à l’aéroport Hamad de Doha.

Conditions climatiques : Teruel, situé à 1 000 mètres d’altitude, offre un climat sec et aride, idéal pour prévenir la corrosion sans les agressions du sable salin du désert.

Réduction des coûts : Avec une activité réduite à seulement 43 vols quotidiens contre 135 prévus initialement, le stockage à Teruel est plus économique que le paiement de taxes de stationnement élevées dans les grands hubs internationaux.

La situation varie considérablement chez les autres compagnies de la région. Emirates adopte une posture plus offensive, tentant de maintenir plus de 350 vols quotidiens via Dubaï malgré les détournements de trajectoires. Toutefois, des appareils de la compagnie émiratie ont également été signalés à Teruel pour des opérations de maintenance lourde. Etihad Airways a, de son côté, réussi à opérer des vols d’évacuation limités depuis Abou Dhabi, mais n’a pas encore initié de transfert massif vers des sites de stockage européens.

Pour les compagnies nationales plus exposées, la paralysie est quasi totale. Gulf Air (Bahreïn) et Kuwait Airways ont suspendu l’essentiel de leurs opérations commerciales en attendant une réouverture sécurisée des corridors aériens, bien que la compagnie Bahreïnie opère quelques vols depuis l’aéroport saoudien de Dammam, à quelques kilomètres de Bahrain. En Israël, El Al maintient des ponts aériens stratégiques malgré les conditions de vol complexes, tout en ayant déjà mis en place des mesures de protection pour sa flotte de réserve sur des sites secondaires. Le site de Teruel, qui dispose d’une capacité totale de 250 gros-porteurs, s’attend à recevoir d’autres appareils de transporteurs régionaux dans les prochains jours si l’instabilité persiste.