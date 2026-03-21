Les États-Unis proches d’atteindre leurs objectifs en Iran, selon Trump

Le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis sont “sur le point” d’atteindre leurs objectifs en Iran et envisagent de “réduire graduellement” leurs opérations militaires contre le régime iranien. Sur sa plateforme Truth Social, il a déclaré : “Nous sommes sur le point d’atteindre nos objectifs alors que nous envisageons de réduire graduellement nos importants efforts militaires au Moyen-Orient contre le régime terroriste iranien.”

Parmi ces objectifs, Trump a cité la destruction complète des capacités balistiques de l’Iran, de sa base industrielle de défense, ainsi que l’élimination de la marine et de l’armée de l’air iraniennes, y compris les défenses antiaériennes. Il a également souligné la nécessité d’empêcher l’Iran de s’approcher “ne serait-ce qu’un peu” de la capacité nucléaire, tout en protégeant au plus haut niveau les alliés des États-Unis dans la région.

Trump a précisé que “le détroit d’Ormuz devra être surveillé et contrôlé, si nécessaire, par les autres pays qui l’empruntent – ce qui n’est pas le cas des États-Unis !”. Par ailleurs, il a exclu toute possibilité de cessez-le-feu avec l’Iran, affirmant que l’armée américaine est en train d’anéantir son adversaire. “Je ne veux pas faire un cessez-le-feu. Vous savez, vous ne faites pas de cessez-le-feu quand vous anéantissez littéralement l’adversaire”, a-t-il déclaré à la presse avant de partir de la Maison Blanche pour la Floride.

Malgré ces déclarations, plusieurs médias américains ont rapporté que l’armée américaine prévoit de déployer des troupes supplémentaires au Moyen-Orient, appartenant au corps des Marines. La semaine précédente, des informations avaient déjà circulé sur un autre déploiement de trois navires et de 2 500 Marines, basés au Japon.