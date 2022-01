Paris veut une UE capable de se saisir des grands enjeux internationaux

“C’est notre devoir de bâtir une Union Européenne qui se saisisse des grands enjeux internationaux”, a déclaré, mardi, le Président français Emmanuel Macron, lors d’une conférence de presse conjointe à l’Élysée avec le Président du Conseil européen, Charles Michel, à l’issue d’une réunion de travail.

Parmi les sujets évoqués par les deux dirigeants, lors de leur réunion, figure la relation avec l’Afrique, à laquelle sera consacré un sommet en février prochain à Bruxelles.

“Notre volonté commune est de bâtir une nouvelle alliance, de refonder notre partenariat Union africaine-Union européenne, et de le faire avec et pour nos jeunesses afin de réduire les inégalités, de répondre aux défis en matière sanitaire, de proposer des solutions d’investissements dans les infrastructures vertes, soutenir la prospérité et la paix, promouvoir la mobilité plus durable et trouver aussi des mécanismes efficaces de lutte contre l’immigration clandestine, en particulier contre les trafics et contre les passeurs. Ce sont les principaux sujets de ce sommet”, a indiqué M. Macron.

“Nous formons le vœux que ce rendez-vous soit l’occasion de dessiner ce nouveau paradigme pour cette alliance entre l’Afrique et l’Union Européenne dans les domaines du numérique, de la prospérité et de la gouvernance”, a déclaré pour sa part le Président du Conseil européen.

La question de la sécurité géopolitique en Europe, la lutte contre le changement climatique qui sera au centre du sommet “Un océan” le 11 février prochain à Brest, ainsi que le nouveau modèle européen de croissance auquel un sommet informel sera dédié les 10 et 11 mars prochains, ont été également abordés par les deux dirigeants.

La France assure pour six mois la présidence tournante du Conseil de l’UE, et ce pour la treizième fois de son histoire.

Le coup d’envoi officiel de cette présidence a été donné, vendredi à Paris, par le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

Le président français, dont le pays aura notamment la charge de faire converger le bloc des Vingt-Sept sur plusieurs dossiers-clés, avait dévoilé le 9 décembre ses priorités pour la présidence française, axées sur le triptyque “Relance, puissance et appartenance”.

Emmanuel Macron entend entre autres lancer une réforme de l’espace Schengen, réguler les géants du numérique, faire avancer le “paquet climat” avec la taxation carbone, et rebâtir “un traité d’amitié avec l’Afrique”.

En matière de défense, la France devra poursuivre l’enjeu de souveraineté de l’UE en complémentarité avec l’OTAN, en dotant la défense européenne d’un budget ambitieux. Paris œuvrera à rendre opérationnelle l'”initiative européenne d’intervention” (avec 13 États membres), à renforcer la “Task Force Takuba” de lutte contre le terrorisme au Sahel et à accélérer les “coopérations renforcées” en matière d’armement.