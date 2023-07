Ouverture à Rabat de la 14ème édition de l’Université d’été en faveur des jeunes MRE

Cette édition connaît la participation de 300 jeunes marocains résidant dans plus de 30 pays, dont plus de 66% de jeunes étudiantes, âgés entre 18 et 25 ans et poursuivant leurs études aux différentes universités et établissements supérieurs.

Les travaux de cette Université d’été constituent une opportunité idoine pour ces jeunes MRE de se rencontrer, d’échanger et de découvrir de près la richesse de leur pays d’origine, notamment son histoire, sa culture et son système de valeurs basé sur le dialogue et la tolérance, tout en leur permettant de s’enquérir des grands chantiers stratégiques et de découvrir les atouts culturels, économiques et touristiques du Maroc.

A travers cette initiative, ces jeunes auront l’occasion de prendre connaissance du système des valeurs marocain qui prône le dialogue entre les cultures et les religions et consacre le principe de la citoyenneté responsable et s’attache aux valeurs humaines universelles.

Intervenant à cette occasion, le Secrétaire général du département des MRE, Ismail Lamghari, a indiqué que cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale en faveur des MRE, est devenue désormais un rendez-vous annuel pour cette catégorie de la société marocaine dans le but de renforcer ses liens d’appartenance à son pays d’origine et de conserver son identité nationale, ainsi que de favoriser son intégration dans les pays d’accueil.

Plus cette catégorie sera culturellement rattaché au Royaume, plus elle aura intérêt à s’y investir et à contribuer aux projets de développement lancés, a-t-il dit.

Dans ce sens, M. Lamghari a appelé ces jeunes MRE à représenter comme il se doit leur pays et à faire valoir son riche patrimoine culturel tout en mettant en avant les avancées réalisées par le Royaume dans différents domaines, soulignant que les réformes qualitatives que connaît le Maroc requièrent la contribution de ces compétences expatriées aux chantiers de développement et leur implication dans la défense de ses intérêts auprès des pays d’accueil.

De son côté, le Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, est revenu sur l’héritage civilisationnel qui consolide les liens avec la mère patrie et l’attachement à ses valeurs qui visent à immuniser les jeunes contre le discours de haine et d’extrémisme.

Dans son intervention sur “Le Maroc, terre de coexistence entre les cultures et les religions”, M. Abbadi a estimé que cette initiative est une occasion à l’adresse des jeunes marocaines résidant au Maroc ou à l’étranger, pour découvrir les richesses intellectuelles, culturelles et civilisationnelles du Royaume et s’informer de ses projets et chantiers lancés dans plusieurs régions.

Il a, à cet égard, invité les bénéficiaires de cette université d’été à véhiculer une image radieuse du pays, de le représenter dignement dans les pays d’accueil et de s’ouvrir sur la culture marocaine fondée sur les valeurs de tolérance, de modération et de citoyenneté.

Au programme de cette Université d’été figurent entre autres des visites des sites historiques de la ville de Rabat et l’organisation de conférences, d’ateliers thématiques et de rencontres axées notamment autour de l’investissement au Maroc, le Nouveau modèle de développement et les derniers développements de l’affaire du Sahara, outre les questions intéressant les jeunes générations des MRE.