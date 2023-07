Marhaba 2023 : plus de 17.000 MRE ont transité via le port d’Al Hoceima

“Cette infrastructure portuaire nationale enregistre une grande affluence pendant l’Opération de transit des MRE, qui vont passer leurs vacances d’été au Maroc”, a déclaré à la MAP, le directeur du port d’Al Hoceima, Adil El Bardi, faisant savoir que le flux de transit a affiché cette année, une nette progression par rapport à la même période de l’année dernière, qui avait enregistré 15.772 passagers et 3.857 véhicules.

Dans ce cadre, M. El Bardi, a relevé que l’opération “Marhaba 2023” au niveau du port d’Al Hoceima se déroule “dans de bonnes conditions” grâce aux efforts déployés par tous les intervenants, sous la supervision de l’Agence Nationale des Ports (ANP), de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et des autres autorités portuaires concernées, qui sont mobilisées en permanence pour permettre aux MRE de bénéficier de divers services de nature à faciliter leur voyage.

“L’opération de transit se déroule de façon fluide”, a-t-il fait enchainé, notant que les voyageurs ont exprimé leur satisfaction quant aux bonnes conditions de transit et à la réduction du temps nécessaire pour accomplir les formalités administratives (contrôle des passeports et des bagages) ainsi qu’à la qualité des services sociaux, médicaux et administratifs fournis au niveau de ce port.

Et de poursuivre que le port d’Al Hoceima accueille des Marocains Résidant à l’Etranger dans divers pays européens, en particulier les Pays-Bas, l’Espagne, la Belgique et la France, à bord des voyages reliant Al Hoceima à certains ports du sud de l’Europe.

Pour rappel, une série de mesures ont été prises au niveau du port d’Al Hoceima en vue d’accueillir les MRE dans de bonnes conditions, dans le cadre de l’opération “Marhaba 2023”, lancée le 5 juin dernier sous la Présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.