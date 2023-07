Aziz Akhannouch reçoit la présidente du groupe indien HCL Tech

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, lundi à Rabat, Roshni Nadar, présidente de HCL Tech, groupe indien de renommée mondiale qui a retenu le Maroc pour l’implantation de son nouveau Delivery Center spécialisé en support technique et ingénierie logicielle pour servir ses clients mondiaux.

A l’occasion de sa visite au Maroc, Mme Nadar, présidente de HCL Tech, Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, et Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration procéderont à l’inauguration du Delivery Center de HCL Tech au Technopolis Rabat, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Cet investissement permettant la création de plus de 1.000 emplois très qualifiés entérine le processus de négociation entamé en 2021 et formalisé par la signature d’un Mémorandum d’entente en 2022, souligne la même source, précisant, par ailleurs, qu’il renforce le secteur de l’outsourcing marocain, notamment dans le domaine du codage, des logiciels et des services IT.

“Conduit par la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Royaume s’est résolument engagé dans une transition digitale afin d’insuffler une nouvelle dynamique au développement socio-économique national”, relève le communiqué.

“Nous accueillons avec enthousiasme HCL Tech au Maroc, convaincus que leur présence sera un puissant moteur de croissance dans le secteur des technologies de l’information et de l’externalisation, ouvrant ainsi de nombreuses opportunités pour notre jeunesse talentueuse. Cet investissement stratégique de HCL Tech renforce davantage les liens économiques et culturels profondément ancrés entre l’Inde et le Maroc”, a souligné M. Jazouli, à cette occasion.

“C’est avec une grande joie que nous lançons nos activités au Maroc pour réaliser des projets de transformation numérique au service de nos clients. Chez HCL Tech, nous mettons en avant le meilleur de la technologie et de nos collaborateurs pour dynamiser le progrès, tant pour nos clients que pour nos équipes, les communautés et la planète. Nous sommes impatients d’investir et de développer notre présence au Maroc afin de contribuer activement à l’écosystème technologique local et aux communautés”, a relevé, pour sa part, la présidente de HCL Tech.

Disposant d’un écosystème dynamique et diversifié lui permettant d’être l’un des principaux hubs pour le continent africain, le Maroc présente aujourd’hui d’innombrables opportunités et un potentiel considérable dans le secteur du numérique et s’érige en destination de choix pour les investissements dans le secteur.