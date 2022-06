“Partenaire de référence de la dynamique agricole nationale Green Generation, et soucieux de contribuer à relever les challenges clés des agriculteurs, le Groupe OCP, et l’Initiative OCP-Al Moutmir, renforce son offre de solutions digitales en lançant [email protected], la nouvelle application mobile de commercialisation des productions agricoles, conçus par des ressources de l’école 1337”, indique un communiqué du groupe.

Développée avec les agriculteurs et pour les agriculteurs, [email protected] ambitionne de connecter tous les agriculteurs à un marché plus large, à encourager les circuits courts d’approvisionnement et à faciliter la commercialisation des produits et services agricoles, poursuit la même source, ajoutant qu’elle permet aussi de connecter directement tous les acheteurs potentiels notamment les grandes surfaces, l’industrie agroalimentaire et les chaînes d’hôtelleries et de la restauration aux différents producteurs agricoles.

Application 100% marocaine, [email protected] a été conçue et développée par une jeunesse engagée constituée d’architectes de solutions, de développeurs et de designers d’applications issus de l’école de codage 1337. Et ce afin de répondre aux problématiques des agriculteurs identifiés suite au travail de terrain et de proximité continu de l’équipe Al Moutmir. Elle traduit ainsi l’engagement commun, porté avec dévouement et fierté pour relever le challenge du développement de l’agriculture nationale.

Première plateforme africaine adaptée aux spécifiés des productions agricoles, [email protected] permet aussi bien de déposer une offre de vente qu’une demande d’achat. Elle compte d’ores et déjà 6 services opérationnels. Il s’agit de la vente et achat de productions agricoles bruts : une offre quasi exhaustive de productions agricoles à différents stades de maturité, et dans différents conditionnements, avec un descriptif détaillé comportant divers éléments techniques tels que, les types de semence, variété, calibres, formes, couleurs, etc, et de la vente et achat des huiles et produits agricoles légèrement transformés : ce service permet aux agriculteurs producteurs des différents types d’huiles notamment d’exposer leurs produits en spécifiant leurs normes de qualité ainsi que les spécificités de leur zone de production.

L’application permet aussi la location et la vente de terrains agricoles, un service qui offre une réelle opportunité à l’agriculteur et/ou un nouvel investisseur de trouver le terrain agricole adapté à l’activité envisagée. Il permet entre autre aux propriétaires de mettre leur terrain à la disposition de nombreux acheteurs et/ou locataires potentiels.

Il s’agit également de la vente de bétail : ce service permet aux éleveurs de commercialiser leur bétail dans l’ensemble des régions du Royaume. De même, il offre à l’acheteur potentiel plusieurs choix de races, d’origines et de qualités du cheptel ciblé, et de la vente d’aliments pour bétail : permet de connecter les agriculteurs/producteurs des fourrages avec les éleveurs partout où ils se trouvent. L’acheteur trouvera sur l’application toutes les informations nécessaires sur l’aliment mis en vente.

La plateforme offre en plus un service de vente et achat des plants et intrants agricoles permettant aux agriculteurs pépiniéristes de mettre à la disposition des clients des plants et des semences certifiées. Ainsi, ce service constitue une solution simple et rapide aux clients à la quête des produits de qualité.

Et de noter que l’application [email protected] est disponible gratuitement sur Google Play Store (Android) et bientôt sur (IOS). Les équipes de l’initiative Al Moutmir sont à la disposition de tous les agriculteurs/utilisateurs. Objectif : accompagner l’appropriation par les utilisateurs des différents services offerts et soutenir l’usage du digital partout et pour tous, facilitant ainsi la connexion de l’écosystème agricole au marché.

Le groupe fait remarquer en outre que [email protected] dans sa première version vise à connecter les acteurs de l’amont et de l’aval agricole. Elle évoluera par la suite vers une plateforme transactionnelle avec l’ambition d’intégrer à termes le volet logistique.