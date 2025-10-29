Mondial 2026 : le tournoi intercontinental des qualifications africaines, du 13 au 16 novembre à Rabat

Le tournoi intercontinental des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 se déroulera du 13 au 16 novembre 2025 à Rabat, a annoncé la Confédération Africaine de Football (CAF).

Ce mini-tournoi regroupera quatre sélections nationales, à savoir le Cameroun, la République Démocratique du Congo, le Gabon et le Nigeria, a indiqué la CAF dans un communiqué publié sur son site électronique.

Les demi-finales se joueront le jeudi 13 novembre au Stade El Barid et au Complexe Sportif Prince Moulay El Hassan à Rabat, précise la même source, notant que le choix du stade pour chaque rencontre sera déterminé à l’issue d’un tirage au sort.

Le match d’ouverture mettra aux prises le Nigeria et le Gabon à 17h00 (16h00 GMT), tandis que la seconde demi-finale opposera le Cameroun à la République Démocratique du Congo à 20h00 (19h00 GMT). La finale se disputera le dimanche 16 novembre 2025 au Complexe Prince Héritier Moulay El Hassan à 20h00 (19h00 GMT), ajoute-t-on.

Le vainqueur de ce tournoi accédera au tournoi intercontinental des barrages FIFA en mars 2026, avec une chance de décrocher le 10e et dernier billet attribué à l’Afrique pour la Coupe du Monde FIFA 26., conclut la CAF.

Par Atlasinfo (avec MAP)
