Meta vise le développement des compétences de 1 million de commerçants indiens

Réitérant son engagement envers la croissance des petites entreprises indiennes, Meta a également annoncé qu’elle lancerait la Meta Small Business Academy, née de l’engagement de Meta en 2021 à développer les compétences de 10 millions de petites entreprises.

La certification de Meta Small Business Academy, disponible en sept langues, à savoir l’anglais, l’hindi, le marathi, le bengali, le kannada, le tamoul et le télougou, vise à aider les nouveaux entrepreneurs et spécialistes du marketing à acquérir des compétences essentielles en marketing numérique pour se développer sur les applications Meta.

“Les compétences jouent un rôle important dans la croissance des MPME indiennes. Chez Meta, nous nous engageons à offrir aux entreprises des opportunités de développement des compétences en temps opportun tout au long de leur parcours de croissance”, a indiqué le vice-président de Meta/Inde, Sandhya Devanathan.

Selon une enquête Meta menée en 2022, environ 91 % des petites et moyennes entreprises utilisant actuellement des outils numériques en Inde ont indiqué que les applications et outils de messagerie sont un moyen très important de se connecter avec les clients, et plus de la moitié ont déclaré que WhatsApp a aidé leur entreprise à accroître l’accès à de nouveaux clients.