Marrakech accueille la 33è Assemblée générale de l’Alliance des Agences de Presse Méditerranéennes

La séance d’ouverture de cette Assemblée générale, placée sous le thème « Football et médias en Méditerranée : bâtir des ponts au-delà des frontières », a été marquée notamment par des allocutions du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et du président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et du « Comité Coupe du monde 2030 », Fouzi Lekjaa.

A l’ordre du jour de la 33è Assemblée générale de l’AMAN, dont la MAP assure la présidence pour une année à compter de cette AG, figure un panel sur le thème « Coupe du Monde FIFA 2030 : enjeux et rôle des agences de presse méditerranéennes », animé par des acteurs du monde du football et des médias.

Cet événement est l’occasion de mettre en exergue les projets de grande envergure mis en œuvre au Maroc, sous le leadership du Roi Mohammed VI, dans le cadre de l’organisation de la Coupe du Monde de football 2030.

Il s’agit également d’une plateforme unique de débat et d’échanges entre les membres de l’AMAN et des acteurs clés du monde du sport dans la région méditerranéenne.

Une cérémonie de remise des prix de l’AMAN pour les meilleurs articles et photos de presse est également prévue au deuxième jour de cette Assemblée générale.

Fondée en 1991, l’AMAN regroupe les agences de presse du bassin méditerranéen, en plus de membres observateurs, dont la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA).

L’AMAN se fixe comme objectif le renforcement de l’échange d’informations, du dialogue et de la coopération entre les agences de presse méditerranéennes.