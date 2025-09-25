Maroc-Russie: examen à Montréal des moyens de renforcer la connectivité entre les deux pays

L’entrevue a porté sur les moyens de renforcer la connectivité maritime, aérienne et terrestre entre le Maroc et la Russie.

Les discussions, qui se sont déroulées en présence de l’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, ont été aussi l’occasion de discuter des moyens de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’aviation civile.

Le Maroc est représenté à la 42ème session de l’Assemblée de l’OACI, organisée du 23 septembre au 3 octobre, par une importante délégation présidée par M. Kayouh.

La participation du Royaume à cet évènement illustre son engagement constant en faveur du développement durable et la sécurité de l’aviation civile, ainsi que sa volonté de contribuer au renforcement de la coopération internationale dans ce domaine stratégique, souligne le ministère du Transport et de la Logistique.

Lors de cette assemblée, le Royaume présentera sa candidature au Conseil de l’OACI, réaffirmant ainsi sa volonté de jouer un rôle actif et constructif dans la gouvernance mondiale de l’aviation civile.

En marge de ce conclave, la délégation marocaine devra tenir une série de réunions bilatérales avec des responsables d’autres pays ainsi qu’avec les représentants de plusieurs organisations internationales, dans le but de renforcer la coopération technique et opérationnelle dans divers domaines liés à l’aviation civile.