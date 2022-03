Maroc-Mauritanie : Akhannouch appelle à une plus forte adhésion des acteurs économiques pour dynamiser la coopération bilatérale

M. Akhannouch, qui coprésidait les travaux de la huitième session de la Haute Commission mixte maroco-mauritanienne avec le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal Messoud, a assuré qu’une forte implication des opérateurs économiques des deux pays permettra la réalisation de projets d’investissements conjoints qui profitent aux deux parties, ainsi que la mise en place de projets productifs et de partenariats stratégiques pouvant servir de modèle de coopération Sud-Sud.

Le Chef du gouvernement a souligné que le Maroc et la Mauritanie ont réussi, au cours des dernières années, à établir un cadre juridique, dense et diversifié, pour la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, se félicitant du dynamisme des relations de coopération entre les deux pays qui s’est traduit par l’accélération du rythme des échanges de visites et d’expertises, ainsi que par les conventions, mémorandums d’entente et programmes exécutifs qui seront signés lors de cette session.

Il a indiqué que la 8ème session de la Haute commission mixte maroco-mauritanienne se veut “une opportunité idoine pour passer en revue et évaluer le bilan de notre coopération dans les différents domaines aussi bien politique, économique, culturel que social” et représente également une occasion pour mener, de concert, une réflexion sur les moyens à mettre en place pour asseoir un partenariat agissant dans l’optique de l’exploitation optimale des potentialités économiques des deux pays.

Cette rencontre constituera, sans nul doute, “un nouveau jalon dans le processus distingué de nos relations bilatérales”, a-t-il soutenu, saluant la dynamique positive que connaissent dorénavant ces relations et la volonté constante de les raffermir et de les développer au service des intérêts des deux pays et des deux peuples frères, sous la conduite éclairée des deux Chefs d’État, le Roi Mohammed VI, et le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Relevant la densité des liens unissant les deux pays sur les plans spirituel et culturel, en raison notamment des constantes religieuses communes, représentées par le rite malékite, le dogme Achaarite, le soufisme et les confréries soufies (Tijaniya, Kadiriyah et Chadiliya), il a noté que la République Islamique de Mauritanie figure parmi les premiers pays africains dont les étudiants bénéficient de bourses et de places pédagogiques au sein des divers universités et instituts supérieurs du Royaume.

Par ailleurs, il a signalé que la réunion de la Haute Commission mixte se déroule sur fond de profonds changements régionaux, de mutations internationales majeures et de défis sécuritaires qui interpellent désormais aux pays de la région, ce qui nécessite une intensification de la coordination sécuritaire entre les deux pays et de la coopération dans tous les domaines liés au développement, afin de faire face aux risques qui menacent la sécurité de la région, notamment l’immigration clandestine, le trafic d’êtres humains et des drogues, le terrorisme, en privilégiant une approche holistique tenant compte des dimensions sécuritaire et sociale.

M. Akhannouch a réitéré la volonté du Royaume du Maroc d’apporter un soutien financier et logistique aux organisations régionales concernées, notamment le Groupe CEN-SAD et le Groupe des cinq États du Sahel (G5 Sahel), ajoutant qu’au niveau continental, le Maroc, guidé en cela par les Hautes Orientations du Roi Mohammed VI et sa vision d’une Afrique prospère, libre et souveraine, insiste sur l’importance de parachever la réforme institutionnelle de l’Union Africaine et de renforcer sa politique de développement économique, afin de promouvoir des relations équilibrées, fondées sur la coopération et la solidarité face aux défis.

Et de conclure que “la volonté collective et sincère de nos deux pays nous permettra de gagner le pari, de relever les défis et d’atteindre l’objectif de booster le niveau de nos relations distinguées dans divers domaines”.