Ukraine: le Royaume-Uni sanctionne 386 membres de la Douma russe

“Nous continuerons à soutenir l’Ukraine en lui fournissant une aide humanitaire, des armes défensives et en menant des actions diplomatiques pour isoler la Russie sur le plan international”, a soutenu Mme Truss. Les sanctions annoncées aujourd’hui s’inscrivent dans le prolongement des mesures prises jeudi à l’encontre d’oligarques proche du Kremlin, et de l’introduction de nouveaux pouvoirs britanniques permettant de détenir des avions russes et d’interdire l’exportation de produits aéronautiques.

Depuis le début de la crise ukrainienne, le Royaume-Uni a sanctionné plus de 500 des personnes, entités et filiales les plus importantes de la Russie, ce qui porte à plus de 800 le nombre total de personnes visées par les sanctions de Londres. Ces sanctions comprennent des interdictions de voyager et des gels d’avoirs appliqués à 18 des principaux oligarques russes, dont la valeur combinée dépasse 30 milliards de livres sterling.