Maroc: Les partis doivent jouer un rôle actif dans la consolidation des acquis nationaux (FFD)

Intervenant lors d’une rencontre de communication durant laquelle il a abordé plusieurs questions d’actualité et les défis auxquels fait face le Maroc, M. Benali a estimé que le rôle des partis va au-delà de la consolidation de l’édifice démocratique et doit avoir pour objectif également l’enrichissement du débat public et le renforcement du front intérieur en vue de défendre les acquis, notamment les victoires diplomatiques servant la cause de l’intégrité territoriale du Royaume.

Les progrès et acquis réalisés par le Maroc sur tous les plans ne sont pas du goût de certains voisins qui continuent à manœuvrer pour nuire aux intérêts suprêmes de la Nation, a-t-il mis en garde, mettant l’accent sur l’importance de la mobilisation de l’ensemble des Marocains pour défendre ces acquis, réalisés grâce aux Hautes orientations et initiatives de SM le Roi Mohammed VI.

Par ailleurs, M. Benali a souligné la nécessité d’ériger le chantier social en priorité, afin de répondre aux attentes de nombreux citoyens qui font face à une conjoncture économique difficile, aggravée par les répercussions de la crise sanitaire mondiale.

Si le Maroc enregistre des avancées indéniables et s’apprête à mettre en œuvre un nouveau modèle de développement, sous la conduite éclairée de SM le Roi, il reste nécessaire que la classe politique soit à la hauteur des enjeux, afin que tous les Marocains puissent bénéficier de la marche du développement, a-t-il dit.

A cet égard, il a noté que les prochaines élections constituent une occasion à ne pas rater afin de choisir les profils à même de relever les défis économiques, sociaux et environnementaux du Maroc et mettre le citoyen au cœur des préoccupations.

Le secrétaire général du FFD a aussi indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres de communication à travers le Maroc, par laquelle le parti entend contribuer à l’enrichissement du débat public et à la défense des causes nationales, à leur tête l’intégrité territoriale du Royaume.