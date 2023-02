Maroc-Espagne : Sanchez annonce un nouveau protocole de financement de 800 M€

Ces relations, a-t-il soutenu, sont dans l’intérêt du Maroc et de l’Espagne, mais aussi de l’Europe.

Parallèlement, M. Sanchez a rappelé que l’Espagne est le troisième investisseur étranger au Maroc et a salué le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays.

Organisé en marge de la 12ème Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne, à l’initiative de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) et du Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), ce forum a été l’occasion de discuter de la question “Comment les entreprises marocaines et espagnoles peuvent-elles saisir ensemble les opportunités que présente la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales ?” et de “La transition énergétique, l’environnement et l’économie circulaire, secteurs clés du partenariat économique Maroc-Espagne”.

Rappelons-le, M. Sanchez co-présidera avec M. Akhannouch les travaux de cette Réunion de Haut Niveau qui se tient huit ans après la dernière session de ce mécanisme institutionnel.

Ladite réunion s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique et de la nouvelle dynamique que connaissent les relations entre les deux Royaumes suite à la visite effectuée, en avril dernier, par M. Sanchez au Maroc, à l’invitation du Roi Mohammed VI.