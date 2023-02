Le Pape François condamne de “cruelles atrocités” en RDC “qui couvrent l’humanité de honte”

“J’adresse un vibrant appel à toutes les personnes, à toutes les entités internes et externes qui tirent les ficelles de la guerre en RDC, en la pillant, en la flagellant et en la déstabilisant”, a déclaré le Pape François au deuxième jour de sa visite dans ce pays africain.

“Vous vous enrichissez par l’exploitation illégale des biens de ce pays et le sacrifice cruel de victimes innocentes. Entendez le cri de leur sang”, a-t-il dit se disant “indigné” devant “l’exploitation, sanglante et illégale, de la richesse de ce pays ainsi que les tentatives de partition dans le but de pouvoir le gérer”.

Le pape avait entendu auparavant les “souffrances atroces” de quatre victimes dans des témoignages sans filtre décrivant mutilations, viols et massacres.

“Face à la violence inhumaine que vous avez vue de vos yeux et éprouvée dans votre chair, on reste sous le choc. Et il n’y a pas de mots; il faut seulement pleurer, en restant silencieux”, a affirmé le Pape en réponse aux déclarations des victimes.

“Vos larmes sont mes larmes, votre souffrance est ma souffrance”, a-t-il ajouté en demandant “pardon pour la violence de l’homme sur l’homme”.

Selon lui, cette guerre est “déchaînée par une insatiable avidité de matières premières et d’argent, qui alimente une économie armée laquelle exige instabilité et corruption”.