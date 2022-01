Maroc : Aït Taleb dément les allégations concernant une pénurie de médicaments

Le stock national de médicaments contre le rhume et dans le cadre du protocole de traitement du Covid-19 est suffisant pour couvrir et répondre aux besoins des citoyens pendant plus de trois mois, que ce soit dans les hôpitaux ou chez les distributeurs et fabricants, a indiqué le ministre lors de la réunion de la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, consacrée à l’étude du projet de loi n° 98.18 relatif à l’Ordre national des pharmaciens.

M. Ait Taleb a souligné que les professionnels qui ont avancé, ces derniers temps, des allégations sur une rupture du stock national de médicaments contre le rhume et les médicaments entrant dans le cadre du protocole de traitement du Covid-19, sont confrontés à des problèmes d’ordre financier et juridique avec les distributeurs qui les empêchent de s’approvisionner en quantités suffisantes pour les commercialiser dans leurs pharmacies.

Le stock national de médicaments au Maroc fait l’objet d’un contrôle strict et permanent, a assuré le ministre, précisant que le degré de respect du stock de réserve de tous les médicaments essentiels est contrôlé sur une base hebdomadaire par l’Observatoire national du médicament et des produits de santé, de la Direction du médicament et de la pharmacie.

Et de rappeler que depuis la semaine dernière, des équipes d’inspection sont mobilisées pour vérifier la disponibilité des médicaments chez les fournisseurs des pharmacies dans diverses régions du Maroc, faisant savoir que selon les rapports hebdomadaires de suivi de terrain, il ressort que les fabricants et les distributeurs ont confirmé l’absence d’interruption ou de perturbation de production dans le stock national de médicaments contre le rhume et les médicaments entrant dans le cadre du protocole de traitement du Covid-19, ce qui a été prouvé sur le terrain depuis une semaine.

M. Ait Taleb a appelé les pharmaciens à signaler toute pénurie liée à certains médicaments essentiels et à contacter soit leurs distributeurs ou l’Observatoire national du médicament et des produits de santé pour demander des informations depuis la source.