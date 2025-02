Mali : 25 morts et 13 blessés dans une attaque terroriste d’un convoi civil dans le nord

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l’état-major général des armées maliennes a attribué l’attaque à « un groupe de plusieurs terroristes », survenue vendredi après-midi à Kobé, à une trentaine de kilomètres de la ville de Gao.

« Pendant les violents combats, les terroristes repoussés dans leur repli ont délibérément ciblé des passagers civils », ajoute le communiqué, notant que trois véhicules ont été atteints « causant la mort de 25 civils » et en blessant 13 autres, « majoritairement des jeunes orpailleurs étrangers » en partance pour une mine d’or de la région de Gao. Les opérations de ratissage des forces armées maliennes toujours en cours « ont retrouvé 19 corps de terroristes abandonnés et 4 autres blessés, ainsi que plusieurs armes et matériels de guerre récupérés », poursuit la même source.

L’axe routier Ansongo-Gao, situé dans le nord du Mali, a été le théâtre ces derniers mois d’attaques attribuées aux terroristes ou à des bandits qui dépouillent notamment les civils.

Le Mali est en proie depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’EI ainsi que de groupes criminels communautaires.