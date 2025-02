Alerte au tsunami à Porto Rico à la suite d’un séisme de magnitude 7,6 dans les Caraïbes

Le tremblement de terre s’est produit vers 18h25 (GMT -5) à environ 30 kilomètres au nord du Honduras, a précisé l’USGS.

Selon l’Institut, Porto Rico et les îles Vierges sont menacés par un tsunami, du fait que les fluctuations du niveau de la mer et les forts courants océaniques pourraient constituer un danger le long des côtes, sur les plages, dans les ports et dans les eaux côtières.

Pour sa part, le Centre américain d’alerte aux tsunamis a prévenu que les fluctuations dangereuses du niveau de la mer et les forts courants océaniques pourraient toucher Porto Rico et les îles Vierges environ deux heures après le séisme.