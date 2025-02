Le Raid Sahraouiya 2025, une expérience unique alliant sport et solidarité (Journaliste française)

Dans une interview accordée à la MAP, elle a affirmé avoir choisi de relever le défi du désert aux côtés de sa partenaire de course Lucie Rose, dans l’objectif de collecter des fonds pour la construction des espaces sportifs qui seront au niveau du village d’enfants SOS Dakhla et qui profiteront également à l’ensemble des enfants et des jeunes membres de la société civile de la ville.

Pour cette mère de deux enfants, le fait de pouvoir apporter une aide significative à des associations, telles que « SOS Villages d’Enfants” était l’une des principales motivations qui l’ont poussé à prendre part à cet événement multisports.

Et de préciser que la véritable valeur de l’engagement solidaire réside dans sa continuité, saluant les projets réalisés par « SOS Villages d’Enfants » au cours de ces dernières années et l’impact positif qu’ils ont eu sur la vie de plusieurs enfants.

« Etant sportive depuis mon enfance et maman d’enfants qui pratiquent le sport quotidiennement, je crois fermement que pratiquer une activité physique joue un rôle fondamental dans le développement des enfants », a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, Arianne Brodier a exprimé sa gratitude pour l’expérience unique qu’elle a vécue au Maroc, soulignant que le Raid Sahraouiya représente un véritable voyage de transformation personnelle et humaine.

Concernant sa préparation pour ce raid, Arianne a expliqué qu’elle a suivi un programme d’entraînement intensif pendant plusieurs mois, notant que participer à une compétition dans le désert exige une préparation spécifique, différente des courses traditionnelles.

« S’entraîner pour une course dans le désert représente un grand défi, mais l’engagement en faveur d’un objectif humanitaire a été un puissant moteur pour surmonter toutes les difficultés », a-t-elle ajouté, notant que la course dans le désert n’est pas seulement une épreuve physique, mais aussi un test de capacité d’adaptation et de résistance mentale.

Le Raid Sahraouiya, qui s’est clôturé vendredi soir à Dakhla, s’est imposé au fil des années comme un rendez-vous sportif féminin incontournable par la force de son engagement au soutien de causes sociales, comme pour la qualité extraordinaire de son programme.

Après une décennie de succès, le Raid Sahraouiya est aujourd’hui bien plus qu’un événement sportif. Il s’est transformé en une véritable communauté de femmes solidaires, transcendant les frontières et les disciplines pour promouvoir des valeurs de partage et de bienveillance.