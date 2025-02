Liban : Formation d’un nouveau gouvernement (présidence)

Le 13 janvier, le Président libanais avait chargé Nawaf Salam de former le gouvernement libanais, après que ce dernier a obtenu la confiance du Parlement libanais.

À noter que M. Salam a tenu des consultations avec les différents blocs parlementaires et a pris connaissance de leurs avis et propositions concernant la composition du gouvernement, les noms des ministres, la répartition des portefeuilles et autres aspects du processus de formation du gouvernement.

En plus de l’Union européenne et des Etats-Unis, l’ONU a salué samedi la formation de ce nouveau gouvernement, qui « annonce un nouveau chapitre plus radieux pour le Liban », a déclaré le bureau de la représentante des Nations unies pour le Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, dans un communiqué.