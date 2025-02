L’UE compte mobiliser 200 milliards d’euros d’investissements dans l’intelligence artificielle

Cette initiative, qui comprend un nouveau fonds européen de 20 milliards d’euros pour les giga-usines d’IA, est ‘’nécessaire pour permettre le développement ouvert et collaboratif des modèles d’IA les plus complexes et pour faire de l’Europe un continent de l’IA’’, a affirmé la Cheffe de l’Exécutif européen, lors du sommet d’action sur l’intelligence artificielle (IA) à Paris.

‘’Avec nos États membres et nos partenaires, nous mobiliserons des capitaux sans précédent par l’intermédiaire d’’’InvestAI’’ pour les gigausines européennes d’IA’’, a-t-elle indiqué, ajoutant que ce partenariat public-privé ‘’unique’’ permettra à tous nos scientifiques et entreprises, et pas seulement aux plus grands, de développer les très grands modèles les plus avancés nécessaires pour faire de l’Europe un continent de l’IA.

Selon la CE, le fonds ‘’InvestAI’’ de l’UE financera quatre futures giga-usines d’IA dans l’ensemble de l’UE. Les nouvelles giga-usines d’IA seront spécialisées dans la formation des modèles d’IA les plus complexes et les plus volumineux. Les giga-usines auront environ 100.000 puces d’IA de dernière génération, soit environ quatre fois plus que les usines d’IA en cours de mise en place.

Les gigafactories financées par ‘’InvestAI’’ seront, estime-t-on, le plus grand partenariat public-privé au monde pour le développement d’une IA ‘’digne de confiance’’ et serviront le modèle européen d’innovation coopérative et ouverte, en mettant l’accent sur les applications industrielles complexes et critiques.

‘’InvestAI’’ comprendra un fonds à plusieurs niveaux, avec des parts de différents profils de risque et de rendement. Le financement initial d’’’InvestAI’’ par la Commission proviendra de programmes de financement existants de l’UE qui comportent une composante numérique, tels que le programme pour une Europe numérique, Horizon Europe et InvestEU. Les États membres peuvent également contribuer en programmant des fonds à partir de leurs enveloppes de cohésion.