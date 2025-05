L’OMS appelle à l’interdiction des produits du tabac et à base de nicotine aromatisée

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé les gouvernements à interdire d’urgence tous les arômes dans les produits du tabac et à base de nicotine, y compris dans les cigarettes, les sachets de nicotine, les pipes à eau et les cigarettes électroniques, afin de protéger les jeunes de la dépendance et des maladies associées à ces produits.

Des arômes comme le menthol, le chewing-gum ou la barbe à papa masquent le goût âpre des produits du tabac et à base de nicotine, faisant de ces produits toxiques de véritables appâts pour les jeunes, indique l’agence sanitaire onusienne dans un communiqué publié vendredi à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac (31 mai).

Les arômes rendent non seulement l’arrêt du tabac plus difficile, mais ils sont également associés à de graves maladies pulmonaires, souligne l’Organisation, notant que les cigarettes, qui tuent encore jusqu’à la moitié des personnes qui les consomment, sont également disponibles avec différentes saveurs ou peuvent être aromatisées.

« Les arômes alimentent une nouvelle vague d’addiction et doivent être interdits », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

« Ils compromettent des décennies de progrès accomplis dans la lutte antitabac. En l’absence d’une action résolue, l’épidémie mondiale de tabagisme, qui tue déjà quelque 8 millions de personnes chaque année, se poursuivra sous l’effet de cette dépendance agrémentée de saveurs séduisantes », a-t-il ajouté.

L’OMS a également lancé vendredi une publication intitulée “Flavour accessories in tobacco products enhance attractiveness and appeal” (les accessoires aromatiques rendent les produits du tabac plus attractifs). Elle montre de quelle façon les arômes et les accessoires tels que les filtres cartouches et les billes “à cliquer” sont commercialisés pour contourner les réglementations et faire de nouveaux adeptes.

Selon l’OMS, aujourd’hui, plus de 50 pays interdisent le tabac aromatisé et plus de 40 pays interdisent la vente de cigarettes électroniques ; 5 d’entre eux interdisent spécifiquement les dispositifs jetables et 7 les arômes pour cigarettes électroniques. Elle relève que les accessoires aromatiques restent en grande partie non réglementés.

L’Organisation rappelle que les produits du tabac, y compris les produits du tabac chauffés, exposent les utilisateurs et utilisatrices à des substances chimiques cancérogènes et doivent être strictement réglementés.

La Journée mondiale sans tabac 2025 met à l’honneur les gouvernements, les jeunes militants et militantes et les leaders de la société civile qui luttent contre l’ingérence de l’industrie. “Grâce à vos actions, vous faites évoluer les politiques et vous sauvez des vies”, a déclaré le Dr Rüdiger Krech, Directeur du Département Promotion de la santé de l’OMS.