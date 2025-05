Laâyoune: une délégation économique santoméenne prospecte les opportunités d’investissement

Une importante délégation économique de la République de Sao Tome et Principe s’est rendue, vendredi à Laâyoune, pour explorer les opportunités d’affaires dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines.

Cette visite qui s’inscrit dans le cadre de la semaine de promotion économique de la République de Sao Tome et Principe au Maroc, vise à promouvoir le potentiel économique de la République de Sao Tome et Principe dans le Royaume, dans divers secteurs d’activité, afin de favoriser le développement des partenariats d’affaires gagnant-gagnant entre opérateurs marocains et santoméens.

La visite de cette délégation, conduite par le Conseiller diplomatique du Président de la République de Sao Tome et Principe, Luís Guilherme d’Oliveira Viegas, a été l’occasion de s’informer des principaux projets structurants dans la région et de l’élan de développement et de progrès que connaît cette région à tous les niveaux.

La délégation santoméenne a entamé sa visite par une rencontre avec le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, au cours de laquelle l’accent a été mis sur le développement que connaît la région dans différents domaines dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Lors de cette rencontre, M. Viegas a réitéré la position constante de son pays en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et de l’intégrité territoriale du Royaume, exprimant son engagement à consolider davantage les relations bilatérales dans les domaines d’intérêts communs.

Par la suite, les membres de la délégation ont visualisé au siège du Conseil de la région un film institutionnel et suivi une présentation axée sur le programme de développement régional et se sont informés des différents projets de développement inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.

En outre, ils ont suivi un exposé présenté par le directeur du Centre Régional d’Investissement (CRI), Mohamed Jifer, dans lequel il a détaillé, chiffres à l’appui, les principaux secteurs productifs de la région qui vont de la pêche maritime à l’agriculture, en passant par le secteur des énergies renouvelables.

M. Jifer a aussi passé en revue les indicateurs macro-économiques de la région, les principaux avantages concurrentiels, l’offre foncière diversifiée, la banque de projets multisectoriels, et les différents projets structurants de la région.

Dans une déclaration à la presse, le Conseiller diplomatique du Président de la République de Sao Tome et Principe, Luis Guilherme d’Oliviera Viegas, a souligné que la semaine de promotion économique de la République de Sao Tome et Principe au Maroc a pour objectif d’attirer l’investissement privé marocain.

Il a également rappelé la signature récemment d’une Feuille de route de coopération portant sur quatre secteurs prioritaires, à savoir la santé, le tourisme, la pêche et l’agriculture.

M. Viegas a aussi salué l’excellente relation d’amitié et de coopération liant les deux pays, émettant le souhait de renforcer davantage la coopération bilatérale.

Par ailleurs, il s’est dit « impressionné » par les investissements et la qualité des infrastructures dans la région, appelant au renforcement de la coopération décentralisée en particulier avec la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

A noter que ce déplacement s’inscrit dans le cadre des actions entreprises par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger pour accompagner la diplomatie économique du Maroc à l’échelle continentale, à travers l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et ses partenaires

La présence de cette délégation de haut niveau témoigne de la volonté de la République de Sao Tome et Principe de renforcer ses relations économiques avec le Maroc et de contribuer à attirer davantage d’investissements.