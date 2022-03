Libération de deux Irano-Britanniques retenus en Iran depuis des années

Nazanin Zaghari-Ratcliffe (43 ans) et d’Anoosheh Ashoori (67 ans), sont arrivés jeudi au Royaume-Uni.

« Ravi que Nazanin et Anoosheh aient atterri en toute sécurité au Royaume-Uni et soient réunis avec leurs familles et leurs proches », a tweeté la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, employée de la Fondation Thomson Reuters, bras philanthropique de l’agence de presse éponyme, avait été arrêtée en avril 2016 en Iran après avoir rendu visite à sa famille avec sa fille de 22 mois.

Accusée de « complot » contre le régime iranien, elle avait été d’abord condamnée à cinq ans de prison.

Anoosheh Ashoori, ingénieur à la retraite, avait été arrêté en août 2017 alors qu’il rendait visite à sa mère et été condamné à 10 ans de prison pour « espionnage ». Il a été libéré “en raison de son âge avancé et de sa condition physique”, selon les autorités iraniennes.