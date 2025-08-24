Libération de 76 victimes d’enlèvement dans le nord-ouest du Nigeria

Ces personnes kidnappées ont été secourues, samedi, après une frappe aérienne ayant ciblé un gang « notoire » dans la région de Kankara, dans l’Etat de Katsina, a déclaré le commissaire à la sécurité de Katsina dans un communiqué, déplorant la perte d’un enfant au cours de cette opération.

Ces criminels, localement appelés « bandits », sont soupçonnés d’être à l’origine de l’attaque perpétrée la semaine dernière contre une mosquée et des villages voisins dans l’Etat de Katsina, qui a fait 50 morts, d’après la même source.

Outre les menaces terroristes persistantes, les États du nord du Nigeria sont confrontés depuis des années à des gangs criminels lourdement armés qui se livrent à plusieurs activités criminelles, notamment le vol et le kidnapping contre rançon.

L’armée nigériane a intensifié récemment ses opérations visant à éliminer la menace des groupes de bandits. Début août, une centaine de criminels qui se préparaient à attaquer une communauté dans le nord-ouest du pays ont été tués dans des frappes aériennes menées par l’armée de l’air du Nigeria.