Liban: six morts dans une manifestation contre l’enquête sur l’explosion au port de Beyrouth

Six personnes sont mortes et trente autres ont été blessées lors d’une manifestation organisée, jeudi, par le “Hezbollah” et ses alliés contre le juge chargé de l’enquête sur l’explosion au port de Beyrouth, rapporte l’agence libanaise de presse.

“Alors que les manifestants se dirigeaient vers la zone du Palais de justice, ils ont été exposés à des rafales de feu dans la zone de Tayouneh”, a indiqué l’armée libanaise dans un communiqué, précisant que les chars de l’armée se sont déployés dans le quartier, en bouclant les accès. Des tirs nourris et des explosions résonnaient non loin du Palais de justice, devant lequel s’étaient massés des centaines de manifestants vêtus de noir.

Ces derniers jours, le juge Tariq Bitar a fait l’objet d’une campagne de pressions menée par le “Hezbollah” pour s’opposer à sa convocation d’anciens ministres pour un interrogatoire dans le cadre des enquêtes qu’il mène dans le cadre de la forte explosion qui a secoué le port de Beyrouth.