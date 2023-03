Lâ€™exposition “Yves Saint Laurent : Traits portrait” explore la place du trait et de la ligne dans lâ€™Å“uvre graphique de ce cÃ©lÃ¨bre couturier

A travers cette exposition, dont le vernissage aura lieu samedi prochain, le musée Yves Saint Laurent a souhaité dévoilé la richesse mal connue de cette collection, à travers le choix d’une centaine de dessins inédits qui couvrent la plupart des périodes de la production du grand couturier.

Une visite à cette exposition, en présence d’artistes, de critiques d’art, en plus de passionnés d’art et de la mode, a constitué une occasion pour mettre en exergue et analyser la genèse des collections du célèbre styliste français à la lumière de ses nombreux dessins et croquis préparatoires, aujourd’hui conservés à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent à Paris.

Il s’agit de plus de plus de 60.000 croquis et dessins conservés par la Fondation et qui permettent d’appréhender la vision de la mode propre à ce grand couturier français.

Dans nombre de ces dessins, même le type de tissu envisagé pour tel ou tel modèle est suggéré de manière implicite : la légèreté de la mousseline, le chatoiement de la soie, la trame épaisse du tweed et la somptuosité du velours sont magnifiquement et ostensiblement évoqués par de simples traits tracés au crayon 2B.

Cette exposition a été conçue par Olivier Saillard et Gaël Mamine, qui entretiennent tous deux des liens étroits avec les créations d’Yves Saint Laurent.

Le premier fut le commissaire de l’importante exposition “Yves Saint Laurent 1971 : la collection du scandale”, organisée au musée Yves Saint Laurent Paris en 2015, qui revenait sur une collection légendaire.

De son côté, Gaël Mamine a été responsable des collections et des textiles à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent et a largement contribué à la rétrospective Yves Saint Laurent organisée en 2008 au musée des Beaux-arts de Montréal.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, le président de la Fondation Jardin Majorelle, Madison Cox, a indiqué que cette exposition dévoile des dessins et croquis conservés précieusement par la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent à Paris, relevant que toutes ces œuvres ont été créées par le défunt couturier durant ses différents séjours à la cité ocre.

Et de mettre l’accent sur l’importance et la valeur artistique des œuvres et créations du défunt couturier, soulignant que la cité ocre a toujours été une source d’inspiration pour Yves Saint Laurent, qui a découvert l’importance des couleurs surtout transparentes qu’il a sélectionnées pour ses collections exposées par le musée et dont certaines remontent à plus de 50 ans.

“Yves Saint Laurent était aussi inspiré par l’artisanat marocainة tel que le burnous”, a-t-il ajouté, relevant que ses séjours à la cité ocre n’étaient pas des vacances à proprement parler, mais le prolongement de son travail, étant donné sa passion pour les dessins et croquis.

Et de faire remarquer que ces 60.000 pièces ne représentent qu’une partie infime de la quantité réelle des créations du défunt couturier.

Dans une déclaration similaire, la conservatrice et responsable des collections, Serena Bucalo-Mussely, a mis l’accent sur l’importance des créations d’Yves Saint Laurent, leur richesse et leur valeur artistique et symbolique, citant à cet égard 9.000 pièces conservées par le musée Yves Saint Laurent à Marrakech, qui ont été créées principalement pour la mode mais aussi pour le cinéma, le théâtre et le ballet.

Et de se féliciter de cette tendance visant à mettre en exergue cette archive riche du défunt couturier, qui comporte des photos, des bijoux et des accessoires, relevant que l’objectif consiste à faire connaitre et rapprocher cet héritage artistique à travers des expositions thématiques tout en se focalisant sur les collections de Yves Saint Laurent.

Le musée Yves Saint Laurent de Marrakech, qui a ouvert ses portes à l’automne 2017 à proximité du Jardin Majorelle, est un véritable centre culturel qui possède une salle d’expositions temporaires, une galerie de photographies, un auditorium, une bibliothèque de recherche, une librairie et un café-restaurant.

Un pôle dédié aux collections occupe le sous-sol et garantit aux œuvres les meilleures conditions de conservation préventive.

Dans sa salle d’expositions temporaires, pensée comme une vitrine culturelle et artistique, le musée Yves Saint Laurent de Marrakech poursuit une programmation qui met particulièrement à l’honneur la création contemporaine, notamment marocaine.

La Fondation Jardin Majorelle est une institution culturelle, unique au Maroc, située sur 3 hectares au cœur de Marrakech. Elle est dédiée à la botanique, aux cultures berbères, à la mode, aux arts décoratifs et à la création contemporaine.

Elle comprend le Jardin Majorelle, le Musée Pierre Bergé des arts berbères, et le Musée Yves Saint Laurent Marrakech.