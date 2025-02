« Les Nouveaux Défis de la Migration Maghreb-Europe », nouvel ouvrage d’un collectif dirigé par l’écrivain Moha Ennaji

Publié par Peter Lang en Suisse, cet ouvrage de 278 pages comprend 13 chapitres et aborde des questions relatives à l’évolution de la migration du Maghreb vers l’Europe.

Selon M. Ennaji, « ce collectif, auquel participent des experts nationaux et internationaux spécialisés dans le domaine de la migration, vise, d’une part, à mettre en évidence les causes et les conséquences des flux migratoires dans la région méditerranéenne et nord-africaine ainsi que leur impact aux niveaux culturel, social et économique, et, d’autre part, à identifier les meilleurs moyens de consolider le co-développement durable et le dialogue interculturel ».

D’après la préface de la publication, le livre met l’accent sur la problématique des nouveaux flux migratoires externes, et leur impact sur la société et le développement humain, en proposant des stratégies cohérentes, permettant de promouvoir le développement durable et le dialogue entre les pays du Sud et ceux du Nord, tout en plaidant en faveur de la mise en œuvre du Pacte mondial de Marrakech pour une migration sûre, ordonnée et régulière.

L’ouvrage invite, par ailleurs, au dialogue entre les gouvernements, la société civile et le monde académique en vue de parvenir à une meilleure compréhension de la relation entre les migrations, le développement et la diversité culturelle. Il appelle aussi tous les acteurs à adopter de nouvelles stratégies et mesures migratoires à même de garantir les droits des migrants.

Il préconise le renforcement et l’élargissement des échanges entre les pays du pourtour méditerranéens dans les domaines de la migration et du développement afin de promouvoir la coopération et le partage.

Les chapitres de l’ouvrages traitent chacun d’une thématique différente en lien avec le sujet dont « Le nouveau pacte européen sur la migration, l’asile et le drainage des compétences et talents marocains vers l’UE », le défi de la migration irrégulière dans l’espace euro-méditerranéen, l’immigration subsaharienne au Maroc et en Espagne, la traite humaine des femmes subsahariennes en Tunisie, la conférence intergouvernementale sur les migrations (Marrakech, 2018) et l’émigration sous le double prisme du développement local et de la catastrophe humanitaire.

Il s’agit aussi des « Maghrébins en Europe: entre identité et modernité », la problématique de la religion et de l’islamophobie en Europe, l’affirmation identitaire amazighe et l’engagement associatif en France, « Le devenir du dialogue interculturel comme antidote au choc des civilisations et au terrorisme globalisé d’inspiration islamiste, le projet migratoire et le rêve d’un lieu démocratique dans le roman « Partir de Tahar Ben Jelloun », la migration et le voyage en quête d’identité et de bien-être, la poésie de l’écrivain franco-marocain Abdellatif Laâbi à travers « Une seule langue ne suffit pas pour écrire » et les problématiques liées aux mariages mixtes en relatant l’histoire d’une union réussie.