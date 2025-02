Le Maroc pour une solution à travers le dialogue qui garantit l’intégrité territoriale et la stabilité de la RDC

Le ministre a aussi mis l’accent sur l’importance de cette réunion afin de contribuer à la résolution durable de la crise à l’Est de la RDC, dont les répercussions affectent la région et l’ensemble du continent.

« La persistance de cette instabilité compromet la paix et la sécurité continentales, mettant en péril les efforts de développement et de coopération régionale, ce qui nous impose à nous tous d’agir avec détermination et responsabilité pour amorcer une dynamique de règlement pacifique, pérenne et durable au conflit », a relevé M. Bourita.

Il a aussi affirmé que dans tout processus de solution de crise, le Maroc plaide, comme il l’a toujours fait, au plein respect, par toutes les parties, aux principes de coexistence, de bon voisinage et de règlement pacifique des différends, par le biais du dialogue et de la négociation.

Le Maroc réaffirme également son opposition à toute forme de séparatisme et condamne fermement les actions déstabilisatrices des groupes armés qui mettent en péril l’unité nationale des États, a ajouté le ministre.

A cet égard, la délégation marocaine souligne l’impératif de s’engager dans un processus de dialogue constructif et sincère, seule voie viable pour prévenir une escalade supplémentaire et promouvoir la paix et la stabilité dans le pays et la sous-région, a insisté M. Bourita, notant que la priorité du Royaume demeure la cessation immédiate des hostilités, le respect du cessez-le-feu et la reprise des négociations.

Convaincu que seule une solution politique consensuelle peut mettre un terme à cette crise, le Maroc demeure persuadé que toute approche sécuritaire ou militaire ne ferait qu’aggraver la situation et éloigner la perspective d’une réconciliation durable entre les parties concernées, a poursuivi le ministre, soulignant que dans un court terme, il est urgent de mettre fin aux souffrances des populations civiles, résultant de cette crise, en facilitant l’accès humanitaire afin de répondre aux besoins les plus pressants des personnes affectées.

L’aide humanitaire doit être acheminée sans entraves, en garantissant la protection des populations, a affirmé M. Bourita, relevant que la communauté internationale et les acteurs régionaux doivent conjuguer leurs efforts pour alléger les souffrances et restaurer l’espoir dans cette région durement éprouvée.

Il a par ailleurs indiqué que le Royaume tient à exprimer ses sincères félicitations et rendre un vibrant hommage au Président de la République d’Angola et Champion de l’Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, João Lourenço.

“Nous saluons son rôle et ses efforts inlassables pour engager les parties concernées afin de les ramener à la table des négociations et éviter toute forme d’escalade de nature à compromettre les efforts de médiation pour la paix et la stabilité de la région”, a réaffirmé M. Bourita.

Cette réunion s’est tenue en marge du sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA, prévu les 15 et 16 février.