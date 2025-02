Le Maroc, une puissance émergente de l’industrie automobile (Journal espagnol)

Avec l’implantation de grands constructeurs automobiles comme Renault, Peugeot (Stellantis) et BYD, le Maroc s’affirme comme un hub de production et d’exportation de véhicules vers plus de 70 pays, dont la France, l’Espagne et l’Italie, souligne le quotidien.

L’usine Renault de Tanger, l’une des plus importantes du constructeur français, dispose d’une capacité annuelle de production de plus de 400.000 véhicules, tandis que celle de Citroën prévoit d’atteindre les 100.000 unités d’ici 2027, relève-t-il.

« Mundo Deportivo » fait en outre observer que plus de 250 fournisseurs de pièces et composants automobiles se sont installés au Maroc, permettant au Royaume de réduire sa dépendance aux importations et de consolider son écosystème industriel.

Il fait également remarquer que le secteur automobile marocain bénéficie des accords de libre-échange signés avec l’Union européenne, les États-Unis et plusieurs pays africains, chose qui facilite les exportations et réduit les coûts logistiques.

Le quotidien met aussi en relief l’ambition du Maroc de devenir un pôle de production de véhicules électriques, avec la fabrication locale de batteries et de moteurs électriques.

S’appuyant sur les prévisions des analystes, le quotidien estime que la croissance économique du Royaume pourrait atteindre 5% en 2025 et 2026, confirmant ainsi le dynamisme de son industrie automobile dont la production dépasse celle de Hongrie et de Roumanie.